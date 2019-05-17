САП: дочка екс-командувача Нацгвардії має російське громадянство

"Детективами національного антикорупційного бюро було проведено допит дочки Юрія Аллерова, яка зазначила, що окрім громадянства України має іноземне громадянство – РФ", - сказав Скибенко.

За його словами, в результаті аналізу інформації про перетин державного кордону України було встановлено, що вона більше часу проживає на території РФ і лише інколи приїжджає на територію України. Окрім того, він додав, що і дружина Юрія Аллерова постійно їздить до Росії.

Слідство вважає, що надана інформація підтверджує існування ризику переховування Аллеровим від правоохоронних органів.

Адвокат Аллерова Ігор Мороз нагадав прокурору його слова про те, що у 2016 році, відповідно до довідок державної міграційної служби, дочка Юрія Володимировича отримала громадянство України та подала документи на відмову від отримання громадянства Росії.

"Те, що ця особа є громадянкою РФ – це є відвертою неправдою, вона є громадянкою України. У вашому допиті на першій сторінці, детектив, який допитував, встановив її громадянство, громадянство України", - сказав Мороз.

Окрім того, він стверджує, що донька Аллерова користувалася російським паспортом, тому що їй було так легше виїжджати до РФ. Також, за його словами, це не є причиною обвинувачувати Аллерова у спробі переховуватися від правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Солом’янському районному суді Києва розпочалось засідання з обрання запобіжного заходу колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.