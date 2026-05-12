САП будет просить для Ермака содержание под стражей с залогом в 180 миллионов

$43.960.1051.720.12
ukenru
12:17 • 2830 просмотра
Зеленский не фигурирует в деле о легализации 460 млн грн – НАБУ
Эксклюзив
10:54 • 10976 просмотра
Ермака еще не вызывали на допрос – адвокат
08:42 • 8072 просмотра
Глава ВОЗ: нет никаких признаков того, что мы находимся в начале более крупной вспышки хантавируса
11 мая, 18:27 • 27956 просмотра
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
Эксклюзив
11 мая, 18:00 • 89132 просмотра
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
11 мая, 13:39 • 75959 просмотра
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок
11 мая, 13:09 • 92321 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo
11 мая, 12:55 • 50580 просмотра
ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей
Эксклюзив
11 мая, 12:50 • 30151 просмотра
Возможна ли встреча Зеленского и путина - эксперт объяснил, почему кремль блокирует прямые переговоры
11 мая, 10:05 • 28928 просмотра
Новый Трудовой кодекс должен стать основой для возвращения ветеранов на их рабочие места после войныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3м/с
68%
739мм
Популярные новости
Нефть Brent превысила $105 из-за заявлений Трампа о перемирии с Ираном12 мая, 03:46 • 22569 просмотра
Из-за атаки дронов в Киевской области повреждены детсад и жилые домаPhoto12 мая, 03:51 • 18091 просмотра
Житомир подвергся российской атаке, есть повреждения12 мая, 05:29 • 19158 просмотра
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo08:21 • 13226 просмотра
"Был готов отдать Донбасс": Мендель дала скандальное интервью о Зеленском, путине и войне в Украине. В ОП отреагировали10:30 • 11466 просмотра
публикации
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
Эксклюзив
11 мая, 18:00 • 89132 просмотра
Налог на посылки и новые правила для онлайн-покупок: кто будет платить больше11 мая, 16:27 • 35442 просмотра
Как избавиться от тараканов в квартире и почему они появляютсяPhoto11 мая, 16:12 • 39016 просмотра
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок11 мая, 13:39 • 75959 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo11 мая, 13:09 • 92321 просмотра
Актуальные люди
Дмитрий Говсеев
Сергей Бызов
Михаил Згуровский
Арсений Яценюк
Влад Яма
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Село
Южный мост (Киев)
Минск
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo08:21 • 13451 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 27297 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 36237 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 32913 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 31514 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

САП будет просить для Ермака содержание под стражей с залогом в 180 миллионов

Киев • УНН

 • 918 просмотра

САП просит арест экс-главы ОП Ермака с залогом 180 млн грн. Его подозревают в легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

САП будет просить для Ермака содержание под стражей с залогом в 180 миллионов

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 180 млн грн. Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко во время брифинга, передает УНН.

Прокуратура будет просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 180 млн грн

— сказал Клименко.

Дополнение

В Украине разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении. Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Высший антикоррупционный суд сообщил, что назначил к рассмотрению ходатайство о применении меры пресечения экс-руководителю Офиса Президента Украины.

В НАБУ рассказали детали подозрения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.

29 апреля СМИ обнародовали стенограмму, которую назвали частью "пленок Миндича". Среди прочего, в них говорится об имениях кооператива "Династия".

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП