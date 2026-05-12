САП будет просить для Ермака содержание под стражей с залогом в 180 миллионов
Киев • УНН
САП просит арест экс-главы ОП Ермака с залогом 180 млн грн. Его подозревают в легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 180 млн грн. Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко во время брифинга, передает УНН.
Прокуратура будет просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 180 млн грн
Дополнение
В Украине разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении. Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Высший антикоррупционный суд сообщил, что назначил к рассмотрению ходатайство о применении меры пресечения экс-руководителю Офиса Президента Украины.
В НАБУ рассказали детали подозрения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.
29 апреля СМИ обнародовали стенограмму, которую назвали частью "пленок Миндича". Среди прочего, в них говорится об имениях кооператива "Династия".
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".