САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

САП будет просить применить к министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Детали

На вопрос на какой мере пресечения будет настаивать САП для действующего министра, Постолюк ответила: "Содержание под стражей и залог в 200 млн грн".

Дополнение

Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому сегодня, в 14:00.

23 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен.

Как сообщил УНН источник, речь идет о Николае Сольском, который сейчас занимает должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.