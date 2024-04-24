ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  16640 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  71062 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  91585 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  135529 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  156871 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  153811 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153800 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122651 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  158078 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224796 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Новости по теме
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Эксклюзив

  •  16640 просмотра
"Эти ресурсы нужны": Боррель ожидает быстрого завершения обсуждения в Совете ЕС относительно доходов с активов рф для помощи Украине

"Эти ресурсы нужны": Боррель ожидает быстрого завершения обсуждения в Совете ЕС относительно доходов с активов рф для помощи Украине

  •  3763 просмотра
В Святошинском районе Киева частично пропал свет - ДТЭК

В Святошинском районе Киева частично пропал свет - ДТЭК

  •  2952 просмотра
Парламент увеличил на 15 тысяч численность пограничной службы

Парламент увеличил на 15 тысяч численность пограничной службы

  •  3939 просмотра
россия намерена усилить удары по инфраструктуре Украины до того, как поступит помощь от США - ISW

россия намерена усилить удары по инфраструктуре Украины до того, как поступит помощь от США - ISW

  •  3746 просмотра
Британская разведка зафиксировала рекордное дезертирство в армии рф с 2022 года

Британская разведка зафиксировала рекордное дезертирство в армии рф с 2022 года

  •  3628 просмотра
Несмотря на дефицит в энергосистеме, уровень потребления электроэнергии в Украине растет - Укрэнерго

Несмотря на дефицит в энергосистеме, уровень потребления электроэнергии в Украине растет - Укрэнерго

  •  4162 просмотра
Рада приняла изменения порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь

Рада приняла изменения порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь

  •  3874 просмотра
Цены на золото колеблются из-за новых экономических данных из США

Цены на золото колеблются из-за новых экономических данных из США

  •  4127 просмотра
Минус 26 тыс. кубометров российского топлива: дроны СБУ поразили две нефтебазы в смоленской области - источники

Минус 26 тыс. кубометров российского топлива: дроны СБУ поразили две нефтебазы в смоленской области - источники

  •  5835 просмотра

Популярные

В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод

В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод

  •  103716 просмотра
24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров

24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров

  •  108992 просмотра
"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

  •  106729 просмотра
Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

  •  103292 просмотра
Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

  •  89127 просмотра

Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  168122 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  209887 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  473612 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  391569 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  437729 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

САП будет ходатайствовать о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн для министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, которого уличили в завладении государственной землей.

Криминал и ЧП •   •  16640 просмотра
Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

"Эти ресурсы нужны": Боррель ожидает быстрого завершения обсуждения в Совете ЕС относительно доходов с активов рф для помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ожидает, что Совет ЕС завершит дискуссию по использованию средств от арестованных российских активов для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, поскольку блок считает, что это юридически обосновано.

Война •   •  3763 просмотра
"Эти ресурсы нужны": Боррель ожидает быстрого завершения обсуждения в Совете ЕС относительно доходов с активов рф для помощи Украине

В Святошинском районе Киева частично пропал свет - ДТЭК

Некоторые дома в Святошинском районе Киева остались без света из-за аварии, но энергетики обещают восстановить его в течение двух часов.

Киев •   •  2952 просмотра
В Святошинском районе Киева частично пропал свет - ДТЭК

Парламент увеличил на 15 тысяч численность пограничной службы

Парламент увеличил численность Государственной пограничной службы Украины на 15 000 до 75 000 человек для усиления защиты границ от российской агрессии.

Война •   •  3939 просмотра
Парламент увеличил на 15 тысяч численность пограничной службы

россия намерена усилить удары по инфраструктуре Украины до того, как поступит помощь от США - ISW

россия намерена усилить свои удары по инфраструктуре и логистике Украины и активизировать наступательные операции до прибытия американской помощи, чтобы нанести максимальный ущерб и воспользоваться ограничениями на поставки украинских материалов.

Война •   •  3746 просмотра
россия намерена усилить удары по инфраструктуре Украины до того, как поступит помощь от США - ISW

Британская разведка зафиксировала рекордное дезертирство в армии рф с 2022 года

Британская разведка сообщает о рекордном дезертирстве 7400 мобилизованных российских солдат с сентября 2022 года, с наибольшим количеством случаев в московском регионе.

Война •   •  3628 просмотра
Британская разведка зафиксировала рекордное дезертирство в армии рф с 2022 года

Несмотря на дефицит в энергосистеме, уровень потребления электроэнергии в Украине растет - Укрэнерго

Из-за российских ракетных ударов, которые повредили электростанции, Украина испытывает дефицит электроэнергии и уже третий день подряд получает экстренную помощь от международных партнеров, в то время как потребление электроэнергии в стране продолжает расти.

Война •   •  4162 просмотра
Несмотря на дефицит в энергосистеме, уровень потребления электроэнергии в Украине растет - Укрэнерго

Рада приняла изменения порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь

Парламент принял законопроект, который меняет процедуру рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде, позволяя единоличное рассмотрение большинства дел, за исключением дел в отношении чиновников по ходатайству обвиняемого в некоторых случаях.

политика •   •  3874 просмотра
Рада приняла изменения порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь

Цены на золото колеблются из-за новых экономических данных из США

Спотовое золото выросло в цене, но фьючерсы на золото в США снизились. Причины колебаний связаны с тем, что инвесторы оценивали экономические данные США, чтобы определить будущее процентных ставок Федеральной резервной системы.

Новости Мира •   •  4127 просмотра
Цены на золото колеблются из-за новых экономических данных из США

Минус 26 тыс. кубометров российского топлива: дроны СБУ поразили две нефтебазы в смоленской области - источники

Беспилотники СБУ нанесли удар по двум российским нефтебазам в смоленской области, уничтожив 26 000 кубометров топлива и вызвав крупные пожары.

Война •   •  5835 просмотра
Минус 26 тыс. кубометров российского топлива: дроны СБУ поразили две нефтебазы в смоленской области - источники