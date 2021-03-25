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Санврач Ляшко выздоровел от коронавируса: рассказал, когда получит вторую дозу вакцины после болезни

Санврач Ляшко выздоровел от коронавируса: рассказал, когда получит вторую дозу вакцины после болезни

Киев  •  УНН

 • 15817 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко легко перенес болезнь COVID-19, о которой узнал после получения первой дозы вакцины от коронавируса, и вернулся к работе. Вторую дозы вакцины он получит после того, как переболел, через полгода. Об этом он написал у себя в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Друзья, выздоровел и вернулся к работе. Как и прогнозировал, болезнь протекала легко, без осложнений. Согласно стандарту оказания медицинской помощи при COVID-19 находился на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не нужно", - написал Ляшко.

Детали

По словам главного санитарного врача, даже после получения первой дозы вакцины, и, в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, все равно болезнь протекает легче.

Он напомнил, что в соответствии с рекомендациями специалистов НТГЭИ, в Украине увеличили срок введения второй дозы до 90 дней, с целью повышения эффективности иммунобиологического препарата AstraZeneca/Covishield в соответствии с инструкцией производителя.

"В моем случае вторая доза вакцины уже будет через 6 месяцев", - указал главный санврач.

"Вакцинация - единственный надежный способ защитить себя и окружающих от опасной болезни. Поэтому продолжаем развертывать кампанию по вакцинации и увеличиваем мощности", - отметил Ляшко.

Что было ранее

15 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который недавно сделал прививку препаратом Covishield от AstraZeneca, сообщил, что получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.

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