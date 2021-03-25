Санврач Ляшко выздоровел от коронавируса: рассказал, когда получит вторую дозу вакцины после болезни

КИЕВ. 25 марта. УНН. Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко легко перенес болезнь COVID-19, о которой узнал после получения первой дозы вакцины от коронавируса, и вернулся к работе. Вторую дозы вакцины он получит после того, как переболел, через полгода. Об этом он написал у себя в Facebook, передает УНН.