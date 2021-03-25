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Санлікар Ляшко одужав від коронавірусу: розповів, коли отримає другу дозу вакцини після хвороби

Санлікар Ляшко одужав від коронавірусу: розповів, коли отримає другу дозу вакцини після хвороби

Київ • УНН

 • 15820 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко легко переніс хворобу COVID-19, про яку дізнався після отримання першої дози вакцини від коронавірусу, та повернувся до роботи. Другу дози вакцини він отримає після того, як перехворів, через пів року. Про це він написав у себе в Facebook, передає УНН.

Цитата:

“Друзі, одужав та повернувся до роботи. Як і прогнозував, перебіг хвороби був легкий, без ускладнень. Відповідно до стандарту надання медичної допомоги при COVID-19 перебував на лікарняному до відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. У такому випадку здавати повторно ПЛР-тест не потрібно", - написав Ляшко.

Деталі

Зі слів головного санлікаря, навіть після отримання першої дози вакцини, та, у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дня після щеплення, все одно хвороба протікає легше.

Він нагадав, що відповідно до рекомендацій фахівців НТГЕІ, в Україні збільшили термін введення другої дози до 90 днів, з метою підвищення ефективності імунобіологічного препарату AstraZeneca/Covishield відповідно до інструкції виробника.

"У моєму випадку друга доза вакцини вже буде через 6 місяців", - зазначив головний санлікар.

“Вакцинація - єдиний надійний спосіб захистити себе та оточуючих від небезпечної хвороби. Тому продовжуємо розгортати вакцинальну кампанію та збільшуємо потужності”, - наголосив Ляшко.

Що було раніше

15 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який нещодавно зробив щеплення препаратом Covishield від AstraZeneca, повідомив, що отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Українські Національні Новини

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