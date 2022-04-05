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Санкции в действии: Бельгия заблокировала транзакции россиян более чем на 200 млрд долларов и заморозила активы на 3 млрд

Киев • УНН

 • 194799 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. С начала действия экономических санкций против россии Бельгия заблокировала транзакции на сумму 196,4 млрд евро (или около 215 млрд долларов) и российские активы на 2,7 млрд евро (3 млрд долларов), согласно последним данным, озвученным министром финансов Бельгии Винсентом Ван Петегемом. Его слова цитирует CNN, пишет УНН.

Санкции в действии: Бельгия заблокировала транзакции россиян более чем на 200 млрд долларов и заморозила активы на 3 млрд

Детали

Замороженные активы принадлежат 877 лицам и 62 организациям, которые фигурируют в европейском санкционном списке, а заблокированные транзакции является результатом других ограничений, наложенных Европейским союзом на россию.

Кроме того, с момента введения санкций бельгийские таможенники также обыскали 23 191 контейнер в бельгийских портах.
В результате этих обысков были выявлены нарушения прав на 3 контейнера с предметами роскоши.

Кроме того, 1000 роскошных автомобилей находятся в порту Зебрюгге, ожидая проверки.

Ван Петегем сказал: "Финансовые санкции против россии уже сегодня имеют большое влияние" но предупредил, что "российскому режиму явно недостаточно остановить жестокое вторжение и бесчеловечные военные действия".

"Поэтому мы не должны медлить и продавливать пятый пакет санкций", - добавил он.

Он также призвал "все государства-члены очень строго соблюдать меры, как и Бельгия".

Дополнение

ЕС вводит новые санкции против российского угля и кораблей.

Ограничения включают:

  • Запрет импорта угля в сумме 4 млрд евро в год и полный запрет деятельности четырех российских банков, включая второй по величине банк россии ВТБ;
  • Запрет захода российских судов в порты ЕС (с некоторыми исключениями), а также российских и белорусских автомобильных перевозчиков;
  • Запрет на экспорт из ЕС передовых полупроводников и оборудования на сумму 10 млрд евро, а также на остальной импорт из ЕС древесины и цемента, морепродуктов и алкоголя;
  • Российским компаниям также запретят участвовать в конкурентной борьбе за контракты на территории ЕС.

ЕС также работает над другими санкциями, в частности в отношении импорта российской нефти.

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