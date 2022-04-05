Санкції в дії: Бельгія заблокувала транзакції росіян на понад 200 млрд доларів та заморозила активи на 3 млрд
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. З початку дії економічних санкцій проти росії Бельгія заблокувала транзакції на суму 196,4 млрд євро (або близько 215 млрд доларів) та російські активи на 2,7 млрд євро (3 млрд доларів), згідно з останніми даними, озвученими міністром фінансів Бельгії Вінсентом Ван Петегемом. Його слова цитує CNN, пише УНН.
Деталі
Заморожені активи належать 877 особам та 62 організаціям, що фігурують у європейському списку санкцій, а заблоковані транзакції є результатом інших обмежень, накладених Європейським союзом на росію.
Крім того, з моменту запровадження санкцій бельгійські митники також обшукали 23 191 контейнер у бельгійських портах.
Внаслідок цих обшуків було виявлено порушення прав на 3 контейнери з предметами розкоші.
Крім того, 1000 розкішних автомобілів знаходяться в порту Зебрюгге, чекаючи перевірки.
Ван Петегем сказав: "Фінансові санкції проти росії вже сьогодні мають великий вплив" але попередив, що "російському режиму явно недостатньо зупинити жорстоке вторгнення та нелюдські воєнні дії".
"Тому ми не повинні зволікати і продавлювати п'ятий пакет санкцій", - додав він.
Він також закликав "усі держави-члени дуже суворо дотримуватися заходів, як і Бельгія".
Доповнення
ЄС запроваджує нові санкції проти російського вугілля та кораблів.
Обмеження включають:
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- Заборона імпорту вугілля у сумі 4 млрд євро на рік і повну заборону діяльність чотирьох російських банків, включаючи другий за величиною банк росії ВТБ;
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- Заборона заходу російських суден у порти ЄС (з деякими винятками), а також російських та білоруських автомобільних перевізників;
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- Заборони на експорт із ЄС передових напівпровідників та обладнання на суму 10 млрд євро, а також на інший імпорт із ЄС деревини та цементу, морепродуктів та алкоголю;
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- Російським компаніям також заборонять брати участь у конкурентній боротьбі за контракти на території ЄС.
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ЄС також працює над іншими санкціями, зокрема щодо імпорту російської нафти.