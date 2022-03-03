Санкции против РФ и антивоенная коалиция: Зеленский поговорил с президентом Южной Кореи

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“Провел разговор с Президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Проинформировал о противодействии РФ, о преступлениях агрессора. Поблагодарил за поддержку Украины со стороны Южной Кореи, за введение санкций. Будем работать вместе дальше. Развиваем антивоенную коалицию по всему миру”, - написал Зеленский в Twitter.

Дополнение

Мир вводит санкции против РФ за вторжение в Украину.

2 марта ЕС, США и Канада ввели очередной санкционный пакет.



