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Санкції проти РФ та антивоєнна коаліція: Зеленський поговорив з президентом Південної Кореї

Санкції проти РФ та антивоєнна коаліція: Зеленський поговорив з президентом Південної Кореї

Київ • УНН

 • 118332 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Сторони обговорили запровадження санкцій проти Російської Федерації та антивоєнну коаліцію, пише УНН.

Цитата

“Провів розмову з Президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Поінформував про протидію РФ, про злочини агресора. Подякував за підтримку України з боку Південної Кореї, за запровадження санкцій. Працюватимемо разом далі. Розбудовуємо антивоєнну коаліцію по всьому світу”, - написав Зеленський у Twitter.

Доповнення

Світ вводить санкції проти РФ за вторгнення в Україну.

2 березня ЄС, США та Канада ввели черговий санкційний пакет.

Українські Національні Новини

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