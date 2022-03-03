Санкції проти РФ та антивоєнна коаліція: Зеленський поговорив з президентом Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Сторони обговорили запровадження санкцій проти Російської Федерації та антивоєнну коаліцію, пише УНН.
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“Провів розмову з Президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Поінформував про протидію РФ, про злочини агресора. Подякував за підтримку України з боку Південної Кореї, за запровадження санкцій. Працюватимемо разом далі. Розбудовуємо антивоєнну коаліцію по всьому світу”, - написав Зеленський у Twitter.
Доповнення
Світ вводить санкції проти РФ за вторгнення в Україну.
2 березня ЄС, США та Канада ввели черговий санкційний пакет.