Канада вводить додаткові санкції в енергетичному секторі проти російських компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Канада оголосила про введення нових санкцій проти Росії через невиправдане повномасштабне вторгнення в Україну. Вони спрямовані проти 10 ключових осіб із двох російських державних компаній - “Роснефти” та “Газпрому”. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення уряду Канади.
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Очікується, що санкції продовжать тиск на російське керівництво, щоб воно припинило порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Вони набудуть чинності найближчими днями згідно з наказами.
“Канада підтримує Україну та її непохитний народ. Ми продовжуватимемо зустрічати кожен акт агресії з боку керівництва Росії заходами, спрямованими на послаблення її здатності вести війну. Оскільки жахливі події в Україні продовжують розгортатися на наших очах, очевидно, що потрібно зробити більше. Ті, хто допомагає і підтримує російську агресію, будуть притягнуті до відповідальності”, - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Доповнення
Захід вводить санкції проти РФ за вторгнення в Україну. 2 березня в офіційному журналі ЄС були оприлюднені нові санкції проти країни-агресора.
США 2 березня також оголосили нові санкції проти Росії та Білорусі за вторгнення в Україну. Зокрема, це широкі обмеження для Білорусі, щоб перекрити її імпорт технологічних товарів, блокуючі санкції щодо російських оборонних підприємств - на 22 оборонні підприємства Росії, експортний контроль спрямований на сектор переробки нафти, ключове джерело доходів, яке підтримує російських військових, санкції на компанії, які беруть участь у фінансуванні армій Росії та Білорусі, заборона російським літакам входити та використовувати внутрішній повітряний простір США.
При цьому уже майже 40 країн закрили свій повітряний простір для Росії, починають також закривати порти та територіальні води.