Канада вводить додаткові санкції в енергетичному секторі проти російських компаній

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 1947 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 25441 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 53246 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 56070 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 87151 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 148211 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 165860 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 212365 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199899 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187001 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 74437 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 77620 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 75332 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 57747 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 83132 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 83132 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 57747 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 233541 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 357748 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 614594 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 75492 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 114869 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 141146 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 162756 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 175530 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Канада вводить додаткові санкції в енергетичному секторі проти російських компаній

Канада вводить додаткові санкції в енергетичному секторі проти російських компаній

Київ • УНН

 • 95413 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Канада оголосила про введення нових санкцій проти Росії через невиправдане повномасштабне вторгнення в Україну. Вони спрямовані проти 10 ключових осіб із двох російських державних компаній - “Роснефти” та “Газпрому”. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення уряду Канади.

Деталі

Очікується, що санкції продовжать тиск на російське керівництво, щоб воно припинило порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Вони набудуть чинності найближчими днями згідно з наказами.

“Канада підтримує Україну та її непохитний народ. Ми продовжуватимемо зустрічати кожен акт агресії з боку керівництва Росії заходами, спрямованими на послаблення її здатності вести війну. Оскільки жахливі події в Україні продовжують розгортатися на наших очах, очевидно, що потрібно зробити більше. Ті, хто допомагає і підтримує російську агресію, будуть притягнуті до відповідальності”, - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Доповнення

Захід вводить санкції проти РФ за вторгнення в Україну. 2 березня в офіційному журналі ЄС були оприлюднені нові санкції проти країни-агресора. 

США 2 березня також оголосили нові санкції проти Росії та Білорусі за вторгнення в Україну. Зокрема, це широкі обмеження для Білорусі, щоб перекрити її імпорт технологічних товарів, блокуючі санкції щодо російських оборонних підприємств - на 22 оборонні підприємства Росії, експортний контроль спрямований на сектор переробки нафти, ключове джерело доходів, яке підтримує російських військових, санкції на компанії, які беруть участь у фінансуванні армій Росії та Білорусі, заборона російським літакам входити та використовувати внутрішній повітряний простір США.

При цьому уже майже 40 країн закрили свій повітряний простір для Росії, починають також закривати порти та територіальні води.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,865.07