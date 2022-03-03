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Канада вводит дополнительные санкции в энергетическом секторе против российских компаний

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Канада объявила о введении новых санкций против России из-за неоправданного полномасштабного вторжения в Украину. Они направлены против 10 ключевых лиц из двух российских государственных компаний - “Роснефти” и “Газпрома”. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение правительства Канады.

Детали

Ожидается, что санкции продолжат давление на российское руководство, чтобы оно прекратило нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Они вступят в силу в ближайшие дни согласно приказам.

“Канада поддерживает Украину и ее непоколебимый народ. Мы будем продолжать встречать каждый акт агрессии со стороны руководства России мерами, направленными на ослабление ее способности вести войну. Поскольку ужасные события в Украине продолжают разворачиваться на наших глазах, очевидно, что нужно сделать больше. Те, кто помогает и поддерживает российскую агрессию, будут привлечены к ответственности”, - заявила министр иностранных дел Канады Мэлани Жоли.

Дополнение

Запад вводит санкции против РФ за вторжение в Украину. 2 марта в официальном журнале ЕС были обнародованы новые санкции против страны-агрессора.

США 2 марта также объявили новые санкции против России и Беларуси за вторжение в Украину. В частности, это широкие ограничения для Беларуси, чтобы перекрыть ее импорт технологических товаров, блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий - на 22 оборонные предприятия России, экспортный контроль, направленный на сектор переработки нефти, ключевой источник доходов, который поддерживает российских военных, санкции на компании, участвующие в финансировании армий России и Беларуси, запрет российским самолетам входить и использовать внутреннее воздушное пространство США.

При этом уже почти 40 стран закрыли свое воздушное пространство для России, начинают закрывать порты и территориальные воды.

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