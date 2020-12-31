Санкции против "Северного потока-2": Сенат США в пятницу проголосует за оборонный бюджет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сенат США проведет 1 января голосование по оборонному бюджету, включающему ужесточение санкций в отношении "Северного потока-2". Об этом УНН сообщает со ссылкой на расписание заседаний на сайте Сената.
Так, Сенат США в пятницу проведет голосование по вопросу о том, нужно ли отменять вето президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на законопроект об оборонном бюджете.
Документ, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против проекта газопровода "Северный поток-2" и военную помощь Украине на 250 млн долларов, должен получить необходимые две трети голосов в верхней палате, чтобы считаться одобренным, несмотря на вето главы государства.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп ветировал оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором прописаны санкции против газопровода "Северный поток-2" и помощь Украине почти полмиллиарда долларов.
Однако Палата представителей Конгресса США вновь одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, преодолев вето президента Дональда Трампа, что следует из данных на сайте палаты. Проект предусматривает выделение военной помощи Украине в размере 250 млн долларов и санкции против российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".