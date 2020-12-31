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Санкції проти "Північного потоку-2": Сенат США у п'ятницю голосуватиме за оборонний бюджет

Київ • УНН

 • 19278 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Сенат США проведе 1 січня голосування по оборонному бюджету, що включає посилення санкцій відносно "Північного потоку-2". Про це УНН повідомляє із посиланням на розклад засідань на сайті Сенату.

Санкції проти "Північного потоку-2": Сенат США у п'ятницю голосуватиме за оборонний бюджет

Так, Сенат США у п'ятницю проведе голосування з питання про те, чи потрібно скасовувати вето президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на законопроект про оборонний бюджет.

Документ, який передбачає, зокрема, введення додаткових санкцій проти проекту газопроводу "Північний потік-2" і військову допомогу Україні на 250 млн доларів, повинен отримати необхідні дві третини голосів у верхній палаті, щоб вважатися схваленим, попри вето глави держави.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп ветував оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, у якому прописані санкції проти газопроводу "Північний потік-2" і допомогу Україні на майже півмільярда доларів.

Однак Палата представників Конгресу США знову схвалила проект оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік, подолавши вето президента Дональда Трампа, що випливає з даних на сайті палати. Проект передбачає виділення військової допомоги Україні у розмірі 250 млн доларів і санкції проти російських газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

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