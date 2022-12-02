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Санкции против деятелей упц мп: в ОП обнародовали список имен

Санкции против деятелей упц мп: в ОП обнародовали список имен

Киев • УНН

 • 4556219 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против служителей упц мп. Как сообщал УНН, в списке были - наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) и экс-нардеп Вадим Новинский. Сейчас в ОП назвали имена всех деятелей упц мп в отношении которых введены санкции, передает УНН.

В список вошли следующие деятели:

Вадим Новинский – клирик Украинской православной церкви, бывший народный депутат;
Петр Лебедь – наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ;
Ростислав Швец – так называемый "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви";
Константин Чернышев – так называемый "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви";
Александр Овсянников – так называемый "епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви";
Александр Таранов – так называемый "архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви";
Олег Иванов – митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви;
Алексей Масленников – епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви;
Вячеслав Опанасенко – так называемый "епископ Коктебельский Русской православной церкви";
Владимир Удовенко – управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви.

Добавим

В перечне ограничений - блокирование активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины.

Срок применения санкций – 5 лет.

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