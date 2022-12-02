Санкции против деятелей упц мп: в ОП обнародовали список имен

В список вошли следующие деятели:

Вадим Новинский – клирик Украинской православной церкви, бывший народный депутат;

Петр Лебедь – наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ;

Ростислав Швец – так называемый "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви";

Константин Чернышев – так называемый "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви";

Александр Овсянников – так называемый "епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви";

Александр Таранов – так называемый "архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви";

Олег Иванов – митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви;

Алексей Масленников – епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви;

Вячеслав Опанасенко – так называемый "епископ Коктебельский Русской православной церкви";

Владимир Удовенко – управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви.

Добавим

В перечне ограничений - блокирование активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины.

Срок применения санкций – 5 лет.