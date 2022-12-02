Санкції проти діячів упц мп: в ОП оприлюднили список імен

До списку увійшли наступні діячі:

Вадим Новинський - клірик Української православної церкви, колишній народний депутат;

Петро Лебідь - намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ;

Ростислав Швець - так званий "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви";

Костянтин Чернишов - так званий "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви";

Олександр Овсянніков - так званий "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви";

Олександр Таранов - так званий "архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви";

Олег Іванов - митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви;

Олексій Маслєнніков - єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви;

В'ячеслав Опанасенко - так званий "єпископ Коктебельський Руської православної церкви";

Володимир Удовенко - керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви.

Додамо

У переліку обмежень - блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Строк застосування санкцій - 5 років.