Санкції проти діячів упц мп: в ОП оприлюднили список імен
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти служителів упц мп. Як повідомляв УНН, у списку були - намісник Києво-Печерської Лаври Павло (Лебідь) та екснардеп Вадим Новинський. Наразі в ОП назвали імена всіх діячів упц мп щодо яких запровадженні санкції, передає УНН.
До списку увійшли наступні діячі:
Вадим Новинський - клірик Української православної церкви, колишній народний депутат;
Петро Лебідь - намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ;
Ростислав Швець - так званий "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви";
Костянтин Чернишов - так званий "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви";
Олександр Овсянніков - так званий "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви";
Олександр Таранов - так званий "архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви";
Олег Іванов - митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви;
Олексій Маслєнніков - єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви;
В'ячеслав Опанасенко - так званий "єпископ Коктебельський Руської православної церкви";
Володимир Удовенко - керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви.
Додамо
У переліку обмежень - блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.
Строк застосування санкцій - 5 років.