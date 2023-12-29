Санкции США препятствуют планам россии увеличить экспорт сжиженного природного газа по морю - Reuters

Санкции США стали и остаются существенным препятствием для планов россии, которая стремится компенсировать падение экспорта трубопроводного газа в Европу, увеличить экспорт морем сжиженного природного газа по морю. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как четвертый в мире производитель сжиженного природного газа после США, Катара и Австралии, россия намерена значительно увеличить свою долю на мировом рынке. россия имеет планы занять около 20% рынка, хотя сейчас занимает около 8%. Для этого ей нужно утроить добычу до 100 миллионов метрических тонн в ближайшее десятилетие.

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Из-за санкций рф перенаправила экспорт нефти из стран Западной Европы в Китай и Индию. Однако влияние ограничительных санкций на рынке СПГ является более ощутимым из-за относительно небольшого количества танкеров, которые могут перевозить СПГ, и отсутствие у россии доступа к технологиям и финансам.

Усилия россии перенаправить продажи газа в Китай через "сила сибири 2" пока не не увенчались успехом. В то же время проект Арктик LNG 2, который контролирует компания "новатэк", сталкивается с проблемами из-за санкций. При этом изданию сообщили три отраслевых источника. Они уточнили, что коммерческие поставки СПГ по этому проекту ожидаются не ранее второго квартала 2024 года или позже. Хотя "новатэк" прогнозировал, что они начнутся в первом квартале.

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