Санкции США препятствуют планам россии увеличить экспорт сжиженного природного газа по морю - Reuters
Санкции США являются главным препятствием для планов россии увеличить экспорт сжиженного природного газа морскими путями. Таким образом россия планирует компенсировать снижение экспорта трубопроводного газа в Европу.
Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
Главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в 2024 году.
Атака рф на Киев: из-под завалов достали вторую жертву
Вторая жертва была найдена мертвой в Киеве после российского удара; в результате атаки были ранены 28 человек, 25 из которых госпитализированы.
Из-за самой масштабной атаки россиян на Украину погибли 16 человек, еще 97 получили ранения - Офис генпрокурора
По состоянию на 12:00 в Украине известно о по меньшей мере 16 погибших и 97 раненых в результате масштабной атаки рф. Среди пострадавших уже есть двое детей.
Во время атаки россии на Украину "неизвестный объект" залетел в воздушное пространство Польши
"Неизвестный объект" вошел в польское воздушное пространство из Украины во время российской атаки.
Энергетики восстанавливают энергоснабжение на Киевщине и Днепропетровщине, но пока ожидают разрешение ГСЧС для ремонта в Одессе
Электроснабжение восстановлено в Киевской и Днепропетровской областях; Одесса ждет расчистки после обстрелов для проведения ремонтных работ.
Удар рф по Киеву: количество пострадавших увеличилось до 28
Из-за ракетного удара рф по Киеву 28 человек пострадало; один погиб, 25 госпитализированы, спасательные работы продолжаются.
Массированный ракетный удар по Украине: враг использовал ракеты, в которых уже обнаруживали иностранные компоненты
Во время сегодняшнего ракетного удара по Украине россия использовала ракеты с иностранными компонентами.
Урсула фон дер Ляйен: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется
ЕС обещает бессрочную поддержку Украине в размере 85 млрд евро, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В прошлом году россия устроила похожий террор украинцев - Кипер о ситуации в Одесской области после обстрелов
Кипер о ситуации в Одесской области после обстрелов.