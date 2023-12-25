Удар по СПГ-индустрии рф: иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ-2" приостановили участие, отказавшись от контрактов

Иностранные акционеры российского проекта "Арктик СПГ-2" - французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC - приостановили свое участие в проекте, отказавшись от финансирования и контрактов на поставку нового российского завода по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает УНН с ссылкой на Reuters и росСМИ.

Детали

Решение о замораживании участия в проекте со стороны ряда международных инвесторов участия в проекте со стороны ряда международных инвесторов может привести к тому, что "Арктик СПГ-2" лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ.

Согласно информации СМИ, ранее проект уже сталкивался с трудностями из-за США из-за санкций США, из-за российско-украинской войны и нехватки газовозов.

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Проект контролируется "Новатэк" (NVTK.MM), - он является крупнейшим российским производителем СПГ и владельцем 60% в проекте. Но по 10% акций в проекте имеют также китайские государственные нефтяные компании CNOOC Ltd (0883.HK) и China National Petroleum Corp (CNPC).

Первоначальные инвестиции в проект "Арктик СПГ 2" составляли $21 млрд. На данный момент стоимость "Арктик СПГ-2" уже выросла примерно на 17%, до $25 млрд из-за необходимости закупки дополнительного оборудования.

Разница в стоимости, должна была закрываться за счет акционеров, как указывает издание "Ъ". Но теперь бремя акционерного финансирования может полностью лечь на "Новатэк", который также будет вынужден продавать СПГ на спотовом рынке.

Напомним,

Начало поставок из нового российского проекта по производству сжиженного природного газа будет отложено после того, как компания объявила форс-мажорные обстоятельства по поставкам из-за санкций США. На фоне этой новости цены на газ в Европе выросли.

Ранее УНН сообщал, что несмотря на на полномасштабное вторжение рф в Украину, европейские страны продолжают импортировать российский арктический сжиженный природный газ (СПГ).