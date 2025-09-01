Санкции против граждан Украины противоречат закону и несут миллиардные риски

Использование санкций против граждан Украины прямо противоречит закону "О санкциях" и создает серьезные юридические риски, пишет бывший главный редактор "Экономической правды" Сергей Лямец.

Санкции против граждан Украины прямо противоречат и самому закону "О санкциях". Однако они применяются, и это создает правовые коллизии. - пишет он.

По мнению автора, в Украине санкции часто применяются к гражданам, в отношении которых нет приговоров, не завершено расследование или даже не открыто уголовных производств. Это нарушает право на частную собственность и обходит Уголовный, Гражданский кодексы и судебную систему.

Автор ссылается на материал юриста и бывшего народного депутата Валерия Карпунцова. Тот привел выводы Конституционных судов Германии (1985), Италии (1997) и Украины, а также Европейского суда по правам человека (1993), которые указывают, что наказание без суда или через указ является нарушением права и правосудия.

"Когда власть начинает наказывать без суда, она отменяет право как таковое" (ФРГ, 1985).

"Когда государство начинает наказывать не через суд, а через указ - это уже не правосудие, а политическая расправа" (Италия, 1997).

"Санкции являются инструментом внешней политики государства, а не механизмом уголовно-правового воздействия на граждан Украины, к которым должна применяться исключительно правосудная система" (КСУ).

"Санкции в Украине все чаще применяются не к иностранным субъектам или коллаборантам, а к гражданам Украины, в отношении которых не завершено расследование и даже не открыто производств. Это – обход судов и адвокатуры", - считает сам Карпунцов.

По словам автора, санкции были задуманы как инструмент внешней политики. Однако впоследствии они стали применяться внутри страны, фактически превратившись в способ "быстрого наказания" без суда. По его мнению, это создает коллизии, которые могут завершиться миллиардными исками против Украины.

Негативный эффект усиливается низкой экономической эффективностью санкций. Это вызывает подозрения, что они могли накладываться намеренно, а доходы от управления активами - идти не в бюджет Украины.

"Возникла прямая логическая цепочка: санкции - это способ изъять и перераспределить чужое имущество. Эта связь выглядела определенным достижением, пока изымали имущество российских олигархов. Но она становилась токсичной, когда санкции накладывали на вполне легальных бизнесменов по причинам, которые можно назвать надуманными", - пишет автор.

До 2025 года упомянутые коллизии не превращались в реальные судебные решения из-за того, что суды отказывались принимать такие дела к рассмотрению.

"Техническая причина заключалась в том, что СНБО банально не выдавал подсанкционным лицам документ с печатью и подписями, а на основании новости в интернете невозможно оспаривать решение СНБО в суде. Патриотическая причина заключалась в том, что украинские суды до сих пор отказывались принимать дела по санкциям к производству. Они мотивировали свой отказ тем, что нет четкого понимания в вопросе, президент Украины именно накладывает санкции или лишь подписывает решение СНБО. Фактически, судьи боялись становиться на пути механизма санкций, чтобы не получить реакцию власти уже против себя", - объясняет автор.

Однако в 2025 году Верховный Суд впервые отменил персональные санкции против физического лица – французского банкира Луи-Мишеля Дюрея.

"Трудно представить, каких сюрпризов теперь ожидать от рассмотрения подобных дел", - считает автор.

По его убеждению, рано или поздно украинские суды вынуждены будут начать массовое рассмотрение санкционных дел. Многомиллиардные компенсации - вполне вероятный результат этого процесса.