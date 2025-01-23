Санкции для россии должны быть усилены и в США, и в ЕС - МИД

Санкции для россии должны быть усиленными как со стороны США, так и со стороны ЕС. Украина ожидает усиления санкций ЕС до конца зимы 2025 года. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

Тихий отметил, что позиция Украины относительно санкций для россии остается неизменной - санкционный потенциал против российской экономики используется недостаточно.

"Были очень важные санкционные шаги, но мы видим, насколько большой потенциал существует. Например, в прошлом году санкции против российского банковского сектора и теневого поля действительно повредили российской военной компании. И мы думаем, что эти шаги можно усилить",-заявил спикер.

Также он подчеркнул, что то, что говорит российская пропаганда, что эти санкции не работают - ложь.

"Они работают, и мы видим, что российская экономика сталкивается с определенными системными проблемами, но, на наш взгляд, на данный момент этих проблем недостаточно, чтобы фактически заставить Путина выбирать мир, а не войну, и есть большой потенциал, чтобы усилить эти санкции. Мы также считаем, что санкции должны быть усилены как в США, так и в Европе, в ЕС, и мы фактически ожидаем, что ЕС подготовит мощный пакет санкций против России до конца зимы", - отметил Тихий.

"Мы видим, что польское председательство в ЕС очень решительно настроено на то, чтобы фактически применить этот пакет санкций. Мы считаем, что он должен включать в себя определенные секторальные, не просто персональные санкции, не просто те, что на лазейках, а фактически секторально - те, которые будут наносить вред россии", - добавил он.

Также спикер отметил, что экономическое давление на россию должно осуществляться вместе с военным.

"Вместе эти два элемента дадут результат, те усилия, которые нам всем нужны. Поэтому, конечно, экономическое повышение цены за агрессию для режима лично для путина и для россии как страны, а также укрепление Украины в военном плане, чтобы мы могли оказывать большее давление на линию фронта. Это в рамках стратегии будет работать", - резюмировал Тихий.

Напомним

Министр иностранных дел Украины поддержал заявление Трампа о жестких санкциях против россии и подчеркнул необходимость лидерства США. Сибига очертил три ключевых пункта для достижения мира через силу.