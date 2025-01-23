Санкції для росії повинні бути посилені і в США, і в ЄС - МЗС

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 15692 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 93861 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 125892 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 124067 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 142643 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172088 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219737 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176195 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151692 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125390 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 144270 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144566 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 143998 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 138265 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 121299 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 7388 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 193565 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 191827 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 323214 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 350336 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 4214 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 57811 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 86289 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 83851 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144566 перегляди
Актуальне
Санкції для росії повинні бути посилені і в США, і в ЄС - МЗС

Санкції для росії повинні бути посилені і в США, і в ЄС - МЗС

Київ • УНН

 • 31465 перегляди

МЗС України заявляє про недостатнє використання санкційного потенціалу проти російської економіки. Речник відомства Георгій Тихий повідомив про очікування нового посиленого пакету санкцій від ЄС до кінця зими 2025 року.

Санкції для росії повинні бути посиленими як з боку США, так і з боку ЕС. Україна очікує посилення санкцій ЄС до кінця зими 2025 року. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі 

Тихий наголосив, що позиція України стосовно санкції для росії залишається незмінною — санкційний потенціал проти російської економіки використовується недостатньо.

"Були дуже важливі санкційні кроки, але ми бачимо, наскільки великий потенціал існує. Наприклад, торік санкції проти російського банківського сектору та тіньового поля дійсно зашкодили російській військовій компанії. І ми думаємо, що ці кроки можна посилити",—заявив речник.

Також він підкреслив, що те, що говорить російська пропаганда, що ці санкції не працюють - брехня.

"Вони працюють, і ми бачимо, що російська економіка стикається з певними системними проблемами, але, на наш погляд, на даний момент цих проблем недостатньо, щоб фактично змусити путіна обирати мир, а не війну, і є великий потенціал, щоб посилити ці санкції. Ми також вважаємо, що санкції мають бути посилені як у США, так і в Європі, в ЄС, і ми фактично очікуємо, що ЄС підготує потужний пакет санкцій проти Росії до кінця зими",—зазначив Тихий.

"Ми бачимо, що польське головування в ЄС дуже рішуче налаштоване на те, щоб фактично застосувати цей пакет санкцій. Ми вважаємо, що він має включати в себе певні секторальні, не просто персональні санкції, не просто ті, що на лазівках, а фактично секторально - ті, що завдаватимуть шкоди росії", - додав він.

Також речник зазначив, що економічний тиск нарРосію має здійснюватися разом з військовим.

"Разом ці два елементи дадуть результат, ті зусилля, які нам усім потрібні. Тож, звісно, економічне підвищення ціни за агресію для режиму особисто для путіна та для росії як країни, а також зміцнення України у військовому плані, щоб ми могли чинити більший тиск на лінію фронту. Це в рамках стратегії буде працювати", - резюмував Тихий.

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ України підтримав заяву Трампа про жорсткі санкції проти росії та наголосив на необхідності лідерства США. Сибіга окреслив три ключові пункти для досягнення миру через силу.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаЕкономікаПолітика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами