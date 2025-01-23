Санкції для росії повинні бути посилені і в США, і в ЄС - МЗС

Санкції для росії повинні бути посиленими як з боку США, так і з боку ЕС. Україна очікує посилення санкцій ЄС до кінця зими 2025 року. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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Тихий наголосив, що позиція України стосовно санкції для росії залишається незмінною — санкційний потенціал проти російської економіки використовується недостатньо.

"Були дуже важливі санкційні кроки, але ми бачимо, наскільки великий потенціал існує. Наприклад, торік санкції проти російського банківського сектору та тіньового поля дійсно зашкодили російській військовій компанії. І ми думаємо, що ці кроки можна посилити",—заявив речник.

Також він підкреслив, що те, що говорить російська пропаганда, що ці санкції не працюють - брехня.

"Вони працюють, і ми бачимо, що російська економіка стикається з певними системними проблемами, але, на наш погляд, на даний момент цих проблем недостатньо, щоб фактично змусити путіна обирати мир, а не війну, і є великий потенціал, щоб посилити ці санкції. Ми також вважаємо, що санкції мають бути посилені як у США, так і в Європі, в ЄС, і ми фактично очікуємо, що ЄС підготує потужний пакет санкцій проти Росії до кінця зими",—зазначив Тихий.

"Ми бачимо, що польське головування в ЄС дуже рішуче налаштоване на те, щоб фактично застосувати цей пакет санкцій. Ми вважаємо, що він має включати в себе певні секторальні, не просто персональні санкції, не просто ті, що на лазівках, а фактично секторально - ті, що завдаватимуть шкоди росії", - додав він.

Також речник зазначив, що економічний тиск нарРосію має здійснюватися разом з військовим.

"Разом ці два елементи дадуть результат, ті зусилля, які нам усім потрібні. Тож, звісно, економічне підвищення ціни за агресію для режиму особисто для путіна та для росії як країни, а також зміцнення України у військовому плані, щоб ми могли чинити більший тиск на лінію фронту. Це в рамках стратегії буде працювати", - резюмував Тихий.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України підтримав заяву Трампа про жорсткі санкції проти росії та наголосив на необхідності лідерства США. Сибіга окреслив три ключові пункти для досягнення миру через силу.