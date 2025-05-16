Самолет с делегацией россии вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрка. Об этом сообщают рос СМИ, мыше УНН.

Самолет, вероятно, с делегацией россии вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрка, следует из данных Flightradar24 - говорится в сообщении.

Позже источник пропагандистского издания подтвердил, что российская делегация вылетела из Стамбула в россию.

Напомним

Переговоры Украины и россии в Стамбуле 16 мая - первые прямые переговоры за более чем три года - завершились примерно через два часа от начала.

Ранее украинский дипломатический источник сообщил в комментарии СМИ, что требования россии на переговорах в Стамбуле являются "нереалистичными". россия на переговорах, по данным украинского дипломатического источника, требовала отвода украинской армии "из нескольких районов внутри Украины" в обмен на прекращение огня, сообщил журналист Axios Барак Равид. Делегация рф не имела полномочий для важных решений, они не готовы принять ничего значимого для прекращения войны, указывало CNN со ссылкой на украинский источник.