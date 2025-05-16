Літак з російською делегацією вилетів зі Стамбула до росії - росЗМІ

Літак з делегацією росії вилетів зі стамбульського аеропорту Ататюрка. Про це повідомляють рос ЗМІ, мише УНН.

Літак, ймовірно, з делегацією росії вилетів зі стамбульського аеропорту Ататюрка, випливає із даних Flightradar24 - йдеться у повідомленні.

Пізніше джерело пропагандистського видання підтвердило, що російська делегація вилетіла зі Стамбула до росії .

Нагадаємо

Переговори України та росії в Стамбулі 16 травня - перші прямі переговори за понад три роки - завершилися через близько дві години від початку.

Раніше українське дипломатичне джерело повідомило у коментарі ЗМІ, що вимоги росії на переговорах у Стамбулі є "нереалістичними". росія на переговорах, за даними українського дипломатичного джерела, вимагала відведення української армії "з кількох районів всередині України" в обмін на припинення вогню, повідомив журналіст Axios Барак Равід. Делегація рф не мала повноважень для важливих рішень, вони не готові ухвалити нічого значущого для припинення війни, вказувало CNN з посиланням на українське джерело.