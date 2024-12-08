Самолет с Асадом исчез с радаров после побега из Дамаска: что известно о судьбе президента Сирии
Киев • УНН
Самолет Syrian Air, на котором предположительно находился президент Сирии Башар Асад, исчез с радаров после резкого разворота в воздухе. По данным источников, существует версия о возможном сбитии самолета.
Самолет Syrian Air, на котором убегал президент Сирии Башар Асад, исчез с радаров. Существует версия, что самолет мог быть сбит и Асад погиб в авиакатастрофе.
Об этом пишет Reuters, передает УНН.
детали
Как пишет издание, согласно данным веб-сайта Flightradar, самолет Syrian Air вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда столица была захвачена повстанцами.
Самолет сначала летел в сторону прибрежного региона Сирии, но затем сделал резкий разворот и летел в противоположном направлении несколько минут, прежде чем исчез с карты
Отмечается, что по данным источников, существует версия, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, поскольку остается загадкой, почему самолет совершил неожиданный разворот и исчез с карты согласно данным веб-сайта Flightradar.
Он исчез с радаров, возможно, транспондер был выключен, но я считаю, что более вероятно, что самолет был сбит
Напомним
На сегодняшний день стало известно о вероятном крахе падения режима президента Башара Асада. Альянс повстанцев, который добился значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, объявил о захвате столицы Дамаска и сообщил о падении правителя Башара Асада.