Самолет с Асадом исчез с радаров после побега из Дамаска: что известно о судьбе президента Сирии

Самолет Syrian Air, на котором убегал президент Сирии Башар Асад, исчез с радаров. Существует версия, что самолет мог быть сбит и Асад погиб в авиакатастрофе.

Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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Как пишет издание, согласно данным веб-сайта Flightradar, самолет Syrian Air вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда столица была захвачена повстанцами.

Самолет сначала летел в сторону прибрежного региона Сирии, но затем сделал резкий разворот и летел в противоположном направлении несколько минут, прежде чем исчез с карты

Отмечается, что по данным источников, существует версия, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, поскольку остается загадкой, почему самолет совершил неожиданный разворот и исчез с карты согласно данным веб-сайта Flightradar.

Он исчез с радаров, возможно, транспондер был выключен, но я считаю, что более вероятно, что самолет был сбит