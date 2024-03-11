"Самолет просто замер": 50 человек пострадали из-за технической проблемы на рейсе из Сиднея в Окленд

Из-за технической проблемы на борту международного рейса из Сиднея в Австралии в аэропорт Окленда в Новой Зеландии, пострадали 50 пассажиров, некоторые из них были доставлены в больницу после приземления, пишет УНН со ссылкой на NZ Herald.

Детали

Более 10 автомобилей благотворительной организации, оказывающей медицинские услуги населению Новой Зеландии, Hato Hone St John примчались сегодня днем в аэропорт Окленда после того, как в 15:58 по местному времени им сообщили об инциденте на борту чилийской авиакомпании Latam Airlines.

Бригады Сент-Джона оказали помощь примерно 50 пациентам, из которых один пациент находится в тяжелом состоянии, а остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести. Сейчас в больницу Мидлмор скорой помощью, как указано, доставлено 13 пациентов.

Речь идет о самолете Latam Airlines, выполнявшем рейс LA800 из Сиднея в Окленд, у которого возникла "техническая проблема", вызвавшая "сильное движение" на борту.

"Самолет приземлился в аэропорту Окленда, как и было запланировано. В результате происшествия пострадали некоторые пассажиры и бортпроводники. Им была оказана немедленная помощь, и медицинский персонал аэропорта их обследовал или оказал им медицинскую помощь при необходимости", - сообщил Herald представитель авиакомпании.

Одна женщина, которая была на борту самолета, рассказала, что во время полета она испытала "небольшое быстрое падение".

"Раньше я работала стюардессой, и это первый раз, когда я... весь самолет просто замер", - сказала она.

Пассажирка сказала, что видела, как после приземления ожидавшие парамедики увезли "по крайней мере" пять человек, и была рада, что благополучно добралась до Новой Зеландии. Она сказала, что не знала, насколько серьезным был инцидент для других пассажиров.

Полиция заявила, что им известно об инциденте, и направила все другие запросы в Сент-Джон.

В Газе погибли 5 человек: на них упала гуманитарная помощь, которую сбрасывают с самолетов - СМИ