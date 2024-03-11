"Самолет просто замер": 50 человек пострадали из-за технической проблемы на рейсе из Сиднея в Окленд

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  176428 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  170303 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  170931 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  232013 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102129 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110743 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  112198 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108780 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109780 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  131007 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

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8 марта 2024, 15:00  •  198382 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  200878 просмотра
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Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
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Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  227552 просмотра

"Самолет просто замер": 50 человек пострадали из-за технической проблемы на рейсе из Сиднея в Окленд

Во время полета чилийской авиакомпании Latam Airlines из Сиднея в Окленд возникла техническая проблема, в результате чего пострадало около 50 пассажиров, один из которых находится в тяжелом состоянии, а другие получили ранения средней или легкой степени тяжести и нуждались в медицинской помощи после приземления.

Новости Мира •   •  11111 просмотра
"Самолет просто замер": 50 человек пострадали из-за технической проблемы на рейсе из Сиднея в Окленд

россия производит втрое больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа для Украины - CNN

россия производит около 3 миллионов артиллерийских снарядов в год, что почти втрое больше, чем 1,2 миллиона снарядов, произведенных США и Европой для Украины.

Война •   •  12441 просмотра
россия производит втрое больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа для Украины - CNN

В Каменце-Подольском мужчина совершил нападение с ножом во время ссоры в супермаркете, ранены супруги

32-летний нападавший толкнул 25-летнюю женщину, а затем ударил ее и ее мужа ножом во время ссоры в супермаркете в Каменце-Подольском, ранив обоих пострадавших, которым медики оказали помощь.

Криминал и ЧП •   •  12918 просмотра
В Каменце-Подольском мужчина совершил нападение с ножом во время ссоры в супермаркете, ранены супруги

У Макрона подтвердили визит президента Франции в Украину в ближайшие недели

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину, который изначально планировался на февраль и неоднократно переносился, теперь должен состояться в ближайшие недели.

Война •   •  19639 просмотра
У Макрона подтвердили визит президента Франции в Украину в ближайшие недели

Ночная вражеская атака "шахедами" на Харьков: правоохранители изъяли обломки трех дронов

Вражеские беспилотники нанесли удар по Слободскому району Харькова 11 марта, повредив инфраструктуру и здание гостиницы, выбив окна в близлежащих жилых кварталах, а правоохранители изъяли обломки трех БПЛА и начали расследование.

Война •   •  17012 просмотра
Ночная вражеская атака "шахедами" на Харьков: правоохранители изъяли обломки трех дронов

В швейцарских Альпах нашли мертвыми пятерых лыжников

Пятеро лыжников из одной семьи были найдены мертвыми, а один до сих пор считается пропавшим без вести после того, как пропали во время горнолыжного тура вблизи Церматта, Швейцария.

Новости Мира •   •  16903 просмотра
В швейцарских Альпах нашли мертвыми пятерых лыжников

В Луганской области отбиты вражеские штурмы Белогоровки, на оккупированных территориях устраивают досрочное "голосование" - ОВА

Российские войска штурмовали Белогоровку в Луганской области, но штурмы были отбиты Силами обороны, в то время как на оккупированных территориях бюллетени для так называемого "голосования" доставляли в отдаленные районы, а мужчина в Антраците попал в засаду за отказ воевать за оккупантов.

Война •   •  19507 просмотра
В Луганской области отбиты вражеские штурмы Белогоровки, на оккупированных территориях устраивают досрочное "голосование" - ОВА

россияне ночью и утром 9 раз обстреляли Сумскую область: было 52 взрыва

За ночь и утром россияне 9 раз обстреляли 4 громады Сумской области, вызвав 52 взрыва.

Война •   •  17708 просмотра
россияне ночью и утром 9 раз обстреляли Сумскую область: было 52 взрыва

В ОП отреагировали на победу фильма "20 дней в Мариуполе": "Мир увидел правду о преступлениях россии"

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию "Оскар" за лучший полнометражный документальный фильм, разоблачая правду о преступлениях россии и разрушая ее пропаганду, заявил глава Офиса Президента Украины.

Война •   •  20754 просмотра
В ОП отреагировали на победу фильма "20 дней в Мариуполе": "Мир увидел правду о преступлениях россии"

рф в очередной раз атаковала Одесскую область: Кипер рассказал о последствиях атаки

Ночью российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками на Одесскую область, украинские средства ПВО сбили 10 из 25 беспилотников, но объект инфраструктуры и некоторые здания были поражены, что привело к повреждениям и пожарам.

Война •   •  17651 просмотра
рф в очередной раз атаковала Одесскую область: Кипер рассказал о последствиях атаки