Самолет Ан-2 разбился в московской области, погибли пилоты - росСМИ
Киев • УНН
Во время испытательного полета в московской области рф разбился российский самолет Ан-2. По предварительным данным, погибли двое пилотов, которые были на борту. Экстренные службы работают на месте аварии.
российский самолет Ан-2 разбился во время испытательного полета в московской области рф. Предварительно, погибли все члены экипажа, пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
Как сообщается, борт проходил испытательный полет и упал в районе аэродрома возле поселка ватулино рузского городского округа. Предварительно, погибли двое пилотов.
Экстренные службы работают на месте аварии.
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