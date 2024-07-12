В российском подмосковье упал самолет. По предварительным данным, на борту были 3 члена экипажа - все они погибли. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ и российские паблики.

Детали

В подмосковном поселке апраксино разбился самолет, на борту которого находились трое членов экипажа. Предварительно, это произошло во время тестового вылета после ремонта. Самолет упал вскоре после взлета. Очевидцы рассказывают, что перед тем он кружил над аэропортом им. жуковского, возможно пытался зайти на посадку или сработать топливо. Самолет упал на третьем круге, подавая сигнал о бедствии.

Экстренные службы сообщили, что самолет упал и разбился в лесу, а все члены экипажа погибли.

Напомним

В прошлом году россия выделила более 12 миллиардов долларов на поддержку своей гражданской авиации из-за западных санкций, которые влияют на поставки авиационных запчастей, что вызывает значительные проблемы с техническим обслуживанием и эксплуатацией. Кроме того, западные санкции привели к росту стоимости авиабилетов в рф почти на 50%.

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