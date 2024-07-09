Горно-металлургический гигант "Норильский никель" ведет переговоры с China Copper о создании совместного предприятия, которое позволит российской компании перенести все свои мощности в Китай. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В издании отметили, что это может стать первым случаем когда закрытия российского предприятия с момента введения США и Великобританией запрета на прием на биржи российского алюминия, меди и никеля.

Источники Reuters пояснили, что руководители China Copper, принадлежащей крупнейшему в мире производителю алюминия Chinalco, прилетели в Москву в июне, чтобы обсудить возможное создание совместного предприятия.

Сейчас рассматриваются такие китайские города, как Фанченган и Циньчжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Также одним из возможных вариантов является Циндао в провинции Шаньдун.

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Собеседники издания допускают, что решение будет принято в ближайшие несколько месяцев. Они также уверены, что китайская продукция "Норникеля", скорее всего, будет потребляться внутри КНР.

Ожидается, что источников, мощность нового предприятия составит 450 000 тонн меди в год - примерно 2% от глобального объема добычи, который в этом году, по оценкам, достигнет примерно 22 миллионов метрических тонн.

По словам источников, China Copper - единственная компания, заинтересованная в создании совместного предприятия с "Норникелем". Ее материнская компания Chinalco напрямую подконтрольна правительству КНР и уполномочена принимать ключевые решения с участием иностранных партнеров.

В издании пояснили, что "Норникель" обращался к другим китайским государственным производителям меди, но многие из них находятся под контролем региональных правительств и не хотят работать с зарубежной компанией без одобрения Пекина.

Напомним

В апреле этого года США и Великобритания ввели новые запреты на импорт и использование российского алюминия, меди и никеля, чтобы ограничить доходы рф от экспорта металлов и ее способность финансировать войну против Украины.

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