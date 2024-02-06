Европейские производители алюминия поддерживают эмбарго на российский металл - Politico

Европейские производители алюминия требуют от ЕС ввести эмбарго на импорт металла из россии в новом пакете санкций против рф. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Ассоциация производителей алюминия ЕС призывает Брюссель полностью прекратить импорт из россии, заявляя, что производители уже "ускорили" свою адаптацию к новым условиям рынка.

Европейские производители алюминия надеются, что санкции против рф, которая остается третьим по объему производителем алюминия в мире, помогут снизить цены на энергоносители.

Впрочем дипломаты ЕС заявили Politico, что вряд ли полный запрет на металл введут до 24 февраля. Источники издания уверены, что это предложение от стран Балтии и Польши, скорее всего, столкнется с оппозицией со стороны таких промышленных стран, как Италия, сопротивляющихся мерам, которые могут привести к повышению цен.

Несмотря на то, что четыре страны ЕС на их стороне, вопрос вышел из-под контроля производителей алюминия, поскольку страны-члены ведут переговоры, которые значительно ограничены во времени - пишет Politico.

ЕС рассматривает санкции против российского алюминия в новом пакете, но ядерная энергия или СПГ "недоступны" - Politico

Дополнение

В издании отметили, что даже через два года после того, как рф начала полномасштабное наступление на Украину, Европа все еще покупает 9% импорта алюминия из россии

Предварительно это позволило профинансировать военную машину Кремля на сумму примерно 2,3 млрд евро в 2022 году.

В то же время европейские промышленные потребители также выступают против санкций в отношении алюминия. Как заявила в декабре группа промышленных потребителей ЕС FACE, это стало бы "своеобразной экономической тактической ядерной бомбой".

От имени итальянской, немецкой и других промышленных отраслей Евросоюза она отметила, что "санкции не должны стать оружием".

Напомним,

Агентство Reuters выяснило, что в новом пакете санкций против России, который планирует ввести ЕС ко второй годовщине полномасштабного вторжения, нет новых запретов на импорт, в частности, и алюминия.