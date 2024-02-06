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Європейські виробники алюмінію підтримують ембарго на російський метал - Politico

Європейські виробники алюмінію підтримують ембарго на російський метал - Politico

Київ • УНН

 • 25075 перегляди

Європейські виробники алюмінію закликають ЄС запровадити ембарго на імпорт російського алюмінію в рамках 13-го пакету санкцій проти рф.

Європейські виробники алюмінію вимагають від ЄС запровадити ембарго на імпорт металу з росії у новому пакеті санкцій проти рф. Про це повідомляє Politico, передає УНН.  

Деталі 

Асоціація виробників алюмінію ЄС закликає Брюссель повністю припинити імпорт з Росії, заявляючи, що виробники вже "прискорили" свою адаптацію до нових умов ринку.

Європейські виробники алюмінію сподіваються, що санкції проти рф, яка залишається третім за обсягом виробником алюмінію у світі, допоможуть знизити ціни на енергоносії. 

Втім дипломати ЄС заявили Politico, що навряд чи повну заборону на метал запровадять до 24 лютого. Джерела видання впевнені, що ця пропозиція від країн Балтії та Польщі, швидше за все, зіткнеться з опозицією з боку таких промислових країн, як Італія, що чинять опір заходам, які можуть призвести до підвищення цін.

Незважаючи на те, що чотири країни ЄС на їхньому боці, питання вийшло з-під контролю виробників алюмінію, оскільки країни-члени ведуть переговори, які значно обмежені в часі

- пише Politico.

ЄС розглядає санкції проти російського алюмінію у новому пакеті, але ядерна енергія чи СПГ "недоступні" - Politico23.01.24, 14:15 • 34380 переглядiв

Доповнення

У виданні зауважили, що навіть через два роки після того, як рф почала повномасштабний наступ на Україну, Європа все ще купує 9% імпорту алюмінію з росії.

Попередньо це дало змогу профінансувати військову машину Кремля на суму приблизно 2,3 млрд євро у 2022 році.

Водночас європейські промислові споживачі також виступають проти санкцій щодо алюмінію. Як заявила в грудні група промислових споживачів ЄС FACE, це стало б "своєрідною економічною тактичною ядерною бомбою".

Від імені італійської, німецької та інших промислових галузей Євросоюзу вона зазначила, що "санкції не повинні стати зброєю".

Нагадаємо

Агентство Reuters з'ясувало, що у новому пакеті санкцій проти росії, який планує запровадити ЄС до другої річниці повномасштабного вторгнення, немає нових заборон на імпорт, зокрема, і алюмінію. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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