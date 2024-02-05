В 13-ому пакеті санкцій ЄС проти рф немає заборон на імпорт алюмінію - ЗМІ
Київ • УНН
Новий пакет санкцій ЄС не передбачає заборони на експорт алюмінію чи інших російських товарів, натомість зосереджується на внесенні сотень фізичних та юридичних осіб рф до санкційних списків.
У новому пакеті санкцій проти росії, який планує запровадити ЄС до другої річниці повномасштабного вторгнення, немає нових заборон на імпорт, зокрема, і алюмінію, пише Reuters із посиланням на свої джерела, інформує УНН.
Деталі
Як зазначає Reuters, країни-члени Європейського Союзу хочуть встигнути ухвалити новий пакет заходів до другої річниці вторгнення росії в Україну.
За даними джерел, незважаючи на заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад, алюмінію, Європейська комісія запропонує пакет, який, як вона сподівається, викличе мінімальні дебати між країнами-членами, що дозволить швидко його ухвалити.
Зазначимо, що країни-члени ЄС повинні проголосувати за нові санкції одноголосно.
"Будуть сотні списків... юридичних та фізичних осіб. Жодних великих назв (компаній)", - сказав один з дипломатів.
Дипломат зазначив, що пропозиція Єврокомісії, яка може надійти вже цього тижня, також розширить список російських компаній, яким фірми ЄС не зможуть продавати товари подвійного призначення.
Джерела додали, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й пакет заходів, який може включати деякі нові заборони на імпорт.
Доповнення
Як повідомляв УНН, до другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну ЄС планує запровадити свій найслабший пакет санкцій проти приблизно 250 російських фізичних та юридичних осіб.