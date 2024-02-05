В 13-ом пакете санкций ЕС против рф нет запретов на импорт алюминия - СМИ
Киев • УНН
Новый пакет санкций ЕС не предусматривает запрета на экспорт алюминия или других российских товаров, зато сосредотачивается на внесении сотен физических и юридических лиц рф в санкционные списки.
В новом пакете санкций против россии, который планирует ввести ЕС ко второй годовщине полномасштабного вторжения, нет новых запретов на импорт, в частности, и алюминия, пишет Reuters со ссылкой на свои источники, информирует УНН.
Детали
Как отмечает Reuters, страны-члены Европейского Союза хотят успеть принять новый пакет мер до второй годовщины вторжения россии в Украину.
По данным источников, несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например, алюминия, Европейская комиссия предложит пакет, который, как она надеется, вызовет минимальные дебаты между странами-членами, что позволит быстро его принять.
Отметим, что страны-члены ЕС должны проголосовать за новые санкции единогласно.
"Будут сотни списков... юридических и физических лиц. Никаких больших названий (компаний)", - сказал один из дипломатов.
Дипломат отметил, что предложение Еврокомиссии, которое может поступить уже на этой неделе, также расширит список российских компаний, которым фирмы ЕС не смогут продавать товары двойного назначения.
Источники добавили, что после принятия 13-го пакета санкций Еврокомиссия быстро предложит 14-й пакет мер, который может включать некоторые новые запреты на импорт.
Дополнение
Как сообщал УНН, ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину ЕС планирует ввести свой самый слабый пакет санкций против примерно 250 российских физических и юридических лиц.