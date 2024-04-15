Цены на алюминий рекордно взлетели после введения западных санкций на его поставки из рф - Bloomberg

Алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) подорожал до рекордного уровня после введения США и Британией новых санкций в отношении россии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что цены на алюминий подскочили на 9,4%, что является наибольшим показателем с момента введения нынешней формы контракта в 1987 году, а на никель - на 8,8%, хотя впоследствии цены уменьшили этот аванс.

Немедленный рост цен был вызван опасениями, что санкции уменьшат российские потоки на западные рынки.

Скачок цен был вызван "опасениями по поводу того, что санкции сократят российские потоки на западные рынки, - сказал руководитель отдела торговли и исследований Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co Цзя Чжэн.

На россию приходится 6% мировых поставок никеля, 5% алюминия и 4% меди. Новые ограничения запрещают новые российские поставки всех трех металлов на ЛБМ, где устанавливаются мировые базовые цены, а также на Чикагскую товарную биржу.

Напомним

13 марта США и Британия ввели новые запреты на импорт и использование российского алюминия, меди и никеля, чтобы ограничить доходы рф от экспорта металлов и ее способность финансировать войну против Украины.