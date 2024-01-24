Західні санкції призвели до зростання вартості авіаквитків в рф майже на 50%

Внаслідок запровадження західних санкцій проти росії за майже два роки авіаквитки в рф стали дорожчими на 48,4%, Про це пишуть росЗМІ, інформує УНН.

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Як зазначається, західні санкції, які вдарили по російській цивільній авіації та відрізали перевізників від ремонту і запчастин для літаків, спровокували найсильніший стрибок цін на авіаквитки.

За підсумками 2023 року вартість квитка в економкласі в розрахунку на тисячу кілометрів польоту зросла на 24,5%. За два роки війни авіаквитки стали дорожчими на 48,4%, до того ж торік зростання цін прискорилося: у 2022-му воно становило 19,2%.

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Як зазначається, зростання цін на авіаперельоти стало безпрецедентним із 2008 року, коли на тлі глобальної фінансової кризи та обвалу рубля перевізники в середньому підняли ціни на 33,5%.

Стримувати "цінники" для пасажирів спочатку допомагали вливання з бюджету: позаминулого року уряд виділив 170 млрд рублів перевізникам на субсидування вартості квитків. Але влітку минулого року ефект від бюджетних грошей вичерпався.

Витрати компаній зростають у міру того, як їм стає дедалі складніше знаходити запчастини для ремонту лайнерів, які один за одним виходять з ладу. За січень-листопад минулого року, за даними росавіації, у країні було зафіксовано 670 авіапригод, з яких 400 були пов'язані з відмовою техніки, зокрема двигунів. З початку 2024 року щонайменше сім літаків російських авіакомпаній, зокрема "Аерофлоту" і "Победы", зламалися під час рейсу і здійснили вимушені посадки.

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Збільшені витрати авіакомпаній пов'язані, зокрема, з необхідністю імпортозаміщення запчастин, пише цб рф в огляді про стан економіки регіонів. "Так, витрати однієї великої авіакомпанії на паливо зросли за дев'ять місяців 2023 року в середньому на чверть, а на обслуговування авіапарку - у півтора раза. Сумарно це забезпечило збільшення собівартості польоту більш ніж на 30%", - пише регулятор.

Минулого року російські авіакомпанії перевезли 105,4 млн пасажирів, водночас потік на міжнародних рейсах зупинився на 59% порівняно з 2019 роком, а сукупний виявився меншим на 19%.

Як зазначають аналітики, усе це не залишає шансів на зниження цін для пасажирів і авіаквитки продовжать дорожчати.

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