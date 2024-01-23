Японія і США погодили збереження санкцій проти рф та підтримку України

Японія та США заявили у вівторок, що продовжуватимуть працювати один з одним у збереженні санкцій проти росії та підтримці України відповідно до угоди, досягнутої "Групою семи" минулого року, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Під час годинної зустрічі із заступником міністра фінансів США Воллі Адеємо заступник міністра фінансів Японії у міжнародних справах Масато Канда заявив, що обидві сторони також обмінялися відвертими поглядами на світову економіку, серед інших питань.

Доповнення

"Група семи", до якої входять Японія, США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Європейський Союз, зобов'язалася у травні обмежити експорт до росії, який міг би фінансувати її воєнні зусилля в Україні. Японія була головуючою у групі у 2023 році.