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Япония и США согласовали сохранение санкций против рф и поддержку Украины

Япония и США согласовали сохранение санкций против рф и поддержку Украины

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 12:57  •  7151 просмотра

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США и Япония подтвердили свою приверженность поддержке санкций, введенных G7 против рф, и поддержке Украины. Это решение было обсуждено во время встречи заместителей министров финансов США и Японии.

Япония и США заявили во вторник, что будут продолжать работать друг с другом в сохранении санкций против россии и поддержке Украины в соответствии с соглашением, достигнутым "Группой семи" в прошлом году, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Во время часовой встречи с заместителем министра финансов США Уолли Адйемо заместитель министра финансов Японии по международным делам Масато Канда заявил, что обе стороны также обменялись откровенными взглядами на мировую экономику, среди прочих вопросов.

Дополнение

"Группа семи", в которую входят Япония, США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Европейский Союз, обязалась в мае ограничить экспорт в россию, который мог бы финансировать ее военные усилия в Украине. Япония была председательствующей в группе в 2023 году.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Япония и США согласовали сохранение санкций против рф и поддержку Украины

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