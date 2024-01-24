Западные санкции привели к росту стоимости авиабилетов в рф почти на 50%

Вследствие введения западных санкций против россии за почти два года авиабилеты в рф стали дороже на 48,4%, Об этом пишут росСМИ, информирует УНН.

Детали

Как отмечается, западные санкции, которые ударили по российской гражданской авиации и отрезали перевозчиков от ремонта и запчастей для самолетов, спровоцировали сильнейший скачок цен на авиабилеты.

По итогам 2023 года стоимость билета в экономклассе в расчете на тысячу километров полета выросла на 24,5%. За два года войны авиабилеты стали дороже на 48,4%, причем в прошлом году рост цен ускорился: в 2022-м он составил 19,2%.

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Как отмечается, рост цен на авиаперелеты стал беспрецедентным с 2008 года, когда на фоне глобального финансового кризиса и обвала рубля перевозчики в среднем подняли цены на 33,5%.

Сдерживать "ценники" для пассажиров поначалу помогали вливания из бюджета: в позапрошлом году правительство выделило 170 млрд рублей перевозчикам на субсидирование стоимости билетов. Но летом прошлого года эффект от бюджетных денег иссяк.

Расходы компаний растут по мере того, как им становится все сложнее находить запчасти для ремонта лайнеров, которые один за другим выходят из строя. За январь-ноябрь прошлого года, по данным росавиации, в стране было зафиксировано 670 авиапроисшествий, из которых 400 были связаны с отказом техники, в том числе двигателей. С начала 2024 года по меньшей мере семь самолетов российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота" и "Победы", сломались во время рейса и совершили вынужденные посадки.

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Увеличенные расходы авиакомпаний связаны, в частности, с необходимостью импортозамещения запчастей, пишет цб рф в обзоре о состоянии экономики регионов. "Так, расходы одной крупной авиакомпании на топливо выросли за девять месяцев 2023 года в среднем на четверть, а на обслуживание авиапарка - в полтора раза. Суммарно это обеспечило увеличение себестоимости полета более чем на 30%", - пишет регулятор.

В прошлом году российские авиакомпании перевезли 105,4 млн пассажиров, при этом поток на международных рейсах остановился на 59% по сравнению с 2019 годом, а совокупный оказался меньше на 19%.

Как отмечают аналитики, все это не оставляет шансов на снижение цен для пассажиров и авиабилеты продолжат дорожать.

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