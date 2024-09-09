Літак Ан-2 розбився в московській області, пілоти загинули - росЗМІ
Київ • УНН
Під час випробувального польоту в московській області рф розбився російський літак Ан-2. За попередніми даними, загинули двоє пілотів, які були на борту. Екстрені служби працюють на місці аварії.
російський літак Ан-2 розбився під час випробувального польоту в московській області рф. Попередньо, загинули всі члени екіпажу, пишуть росЗМІ, передає УНН.
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Як повідомляється, борт проходив випробувальний політ і впав у районі аеродрому біля селища ватуліно рузького міського округу. Попередньо, загинули двоє пілотів.
Екстрені служби працюють на місці аварії.
У росії під час тестового польоту після ремонту розбився пасажирський літак, загинули 3 члени екіпажу12.07.24, 16:04 • 12526 переглядiв