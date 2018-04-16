Самоубийства СБУшников на выходных: в полиции рассказали детали

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Киевская областная полиция расследует производства относительно самоубийства мужчины с личного зарегистрированного пистолета в Михайловке-Рубежовке Киевской области, однако, в обласном главке не могут подтвердить, работал ли когда-нибудь погибший в Службе безопасности Украины, о чем ранее писали СМИ. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

"Зарегистрировано производство по статье 115 УК с пометкой "самоубийство". Сотрудники полиции, которые выезжали на место происшествия, не нашли пока оснований говорить, что это ему кто-то помог сделать. По крайней мере, мы говорим, что он сам из зарегистрированного пистолета застрелился", - сказал Жукович.

По его словам, этот инцидент произошел по месту жительства мужчины в Михайловке-Рубежовке Киевской области.

Он отметил, что сейчас пистолет направлен на экспертизу.

Жукович также рассказал, что, по предварительным данным, мужчина совершил самоубийство по семейным обстоятельствам.

При этом он не смог подтвердить, работал ли когда-нибудь погибший в Службе безопасности Украины или ином правоохранительном органе.

Ранее СМИ сообщили о том, что сразу двое сотрудников СБУ покончили жизнь самоубийством. Правда, один из работников уволился со службы еще в 2017 году.

Напомним, сотрудник СБУ попал в больницу после попытки самоубийства.

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