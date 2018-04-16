Самогубства СБУшників на вихідних: у поліції розповіли деталі

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Київська обласна поліція розслідує провадження щодо самогубства чоловіка з особистого зареєстрованого пістолета у Михайлівці-Рубежівці на Київщині, однак, в обласному главку не можуть підтвердити, чи працював коли-небудь загиблий у Службі безпеки України, про що раніше писали ЗМІ. Про це у коментарі УНН повідомив речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович.

"Зареєстроване провадження за статтею 115 ККУ з позначкою "самогубство". Працівники поліції, які виїжджали на місце пригоди, не знайшли поки підстав говорити, що це йому хтось допоміг зробити. Принаймні, ми говоримо, що він сам із зареєстрованого пістолета застрелився", - сказав Жукович.

З його слів, цей інцидент стався за місцем проживання чоловіка у Михайлівці-Рубежівці на Київщині.

Він зазначив, що наразі пістолет направлений на експертизу.

Жукович також розповів, що, за попередніми даними, чоловік скоїв самогубство через сімейні обставини.

При цьому він не зміг підтвердити, чи працював коли-небудь загиблий у Службі безпеки України чи іншому правоохоронному органі.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що одразу двоє працівників СБУ покінчили життя самогубством. Щоправда, один з працівників звільнився зі служби ще в 2017 році.

Нагадаємо, співробітник СБУ потрапив до лікарні після спроби самогубства.

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