Самогубства СБУшників на вихідних: у поліції розповіли деталі

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Київська обласна поліція розслідує провадження щодо самогубства чоловіка з особистого зареєстрованого пістолета у Михайлівці-Рубежівці на Київщині, однак, в обласному главку не можуть підтвердити, чи працював коли-небудь загиблий у Службі безпеки України, про що раніше писали ЗМІ. Про це у коментарі УНН повідомив речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович.