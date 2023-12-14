Саммит ЕС официально начался: на повестке дня - Украина, расширение и безопасность
Киев • УНН
Начался саммит ЕС, в центре внимания которого - Украина, расширение ЕС, бюджет, Ближний Восток, безопасность и борьба с антисемитизмом
Саммит ЕС официально начался, сообщила в четверг пресс-секретарь президента Евросовета Екатерина Касиндже, пишет УНН.
Европейский совет начался. На повестке дня: Украина, расширение, MFF, Ближний Восток, безопасность и оборона, миграция, борьба с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией и стратегическая повестка дня
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не проявил никаких признаков готовности идти на компромисс в вопросе вступления Украины в ЕС, прибыв на саммит в четверг утром.
Саммит ЕС официально начался: на повестке дня - Украина, расширение и безопасность
Начался саммит ЕС, в центре внимания которого - Украина, расширение ЕС, бюджет, Ближний Восток, безопасность и борьба с антисемитизмом.
Орбан перед саммитом ЕС встретился с Мишелем, Шольцем, Макроном и фон дер Ляйен
Накануне саммита ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил процесс расширения с высшим руководством ЕС, заверив, что нет никаких исключений для вступления на основе заслуг.
Орбан отбрасывает связь между деньгами ЕС для Венгрии и вопросами по Украине
Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что нет никакой связи между выделением Венгрии 10,2 млрд евро от ЕС и финансированием Украины или переговорами о членстве в ЕС. Он предложил искать финансирование для Украины вне бюджета ЕС.
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