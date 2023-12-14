Саммит ЕС официально начался: на повестке дня - Украина, расширение и безопасность

Разбитые жилые дома и линии электропередач: как выглядит Херсонщина после ночной атаки рф

Российские обстрелы в Херсоне ранили пожилую женщину, нанесли материальный ущерб и привели к перебоям с электроснабжением. Атаки осуществлялись с использованием БПЛА и ракет, сообщается о дополнительных жертвах в близлежащем регионе.