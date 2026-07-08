Саммит НАТО должен был быть сосредоточен на расходах на оборону, удары Трампа по Ирану изменили это - AP

Президент США Дональд Трамп удивил лидеров НАТО, с которыми он встречается в Турции, нанеся серию ударов по Ирану поздно вечером во вторник и отозвав лицензию, которая позволяла Тегерану продавать свою нефть на мировом рынке, что стало важным поворотом на саммите, целью которого было продемонстрировать, как члены альянса увеличивают расходы на оборону и сосредотачиваются на поддержке Украины в развязанной россией войне, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Удары были ответом на то, что три торговых судна были атакованы в Ормузском проливе, и подчеркнули хрупкость временного соглашения о прекращении месяцев боевых действий между двумя странами. Трамп начал атаки вскоре после того, как покинул ужин, организованный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где собрались лидеры 32 стран-членов альянса перед переговорами в среду, которые должны были сосредоточиться на прогрессе, достигнутом в достижении целевых показателей расходов НАТО.

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Трамп напрямую не обсуждал удары во вторник вечером. Президенты США редко начинают военные действия, находясь за пределами США, хотя в 2011 году бывший президент Барак Обама санкционировал удары в Ливии во время поездки в Бразилию.

Европейские союзники и Канада опасались, что Трамп может высказать новые жалобы по поводу американо-израильской войны против Ирана, с которыми с ними никогда не консультировались. Трамп требовал "лояльности" и назвал НАТО "бумажным тигром" после того, как некоторые союзники отказались предоставить американским войскам открытый доступ к своим базам для атаки на Иран.

Трамп едет на саммит НАТО в Анкаре в мрачном настроении, чиновники опасаются за его ход - CNN

Во вторник, во время встречи с Эрдоганом, Трамп заявил, что он испытывал союзников по НАТО, когда попросил их о помощи в войне с Ираном. "Италия отказала нам, Германия отказала нам, и Франция отказала нам, - сказал Трамп. - И это нормально. Но, знаете, почему мы тратим сотни миллиардов долларов, а они нам не помогают?"

Саммиты НАТО призваны стать демонстрацией единства, направленной на сдерживание любого потенциального противника – решение, которое важнее, чем когда-либо, на фоне того, как россия продолжает вести войну против Украины, и растут опасения, что другие европейские страны могут стать мишенью, пишет издание.

В прошлом месяце, пытаясь успокоить лидера США, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправился в Вашингтон, чтобы приветствовать "триллион Трампа" - 1,2 триллиона долларов, которые европейские союзники и Канада добавили к оборонным расходам с момента прихода Трампа к власти в 2017 году.

Когда лидеры собрались в Анкаре, Рютте провел мероприятие, посвященное "большой презентации", чтобы продемонстрировать многочисленные соглашения, запланированные на эти деньги - значительная часть которых будет потрачена на американские компании, создавая тысячи рабочих мест для американцев.

Дипломаты и должностные лица НАТО надеялись, что Трамп возьмет победу, но, судя по некоторым его заявлениям после прибытия в Турцию, их ждет очередное давление, замечает издание.

Накануне встречи Трамп снова открыл старые раны по поводу Гренландии, настаивая на том, что Соединенные Штаты должны контролировать полуавтономный остров, а не союзник по НАТО Дания. НАТО основано на принципе, что его 32 члена будут защищать территорию друг друга, а не угрожать ее захватом.

Трамп снова заявил, что Гренландия должна перейти под контроль США

В среду премьер-министр Дании Метте Фредериксен снова отклонила требование, заявив, что "Гренландия, конечно, не продается".

Премьер-министр Дании ответила Трампу на заявление о Гренландии

"Мы надеемся, что все, включая всех союзников, будут уважать право народа Гренландии на самоопределение, - сказала она. - И мы являемся суверенными государствами, и нам нужно, чтобы все уважали нашу территориальную целостность и наш суверенитет".

Она заявила, что Дания "готова защищать каждый сантиметр НАТО, включая нашу собственную территорию" в случае нападения и будет полагаться на союзников по НАТО в выполнении их обязательства защищать друг друга.

Трамп давно утверждает, что США несут больше, чем им положено, оборонного бремени для НАТО. На прошлогоднем саммите союзники договорились инвестировать 5% своего валового внутреннего продукта в оборону – 3,5% в свои оборонные бюджеты и 1,5% в дороги, мосты и порты, чтобы войска и техника могли быстрее передвигаться во время конфликта.

Рютте накануне нынешней встречи потребовал, чтобы члены организации представили "четкие, конкретные и убедительные планы" для достижения целевых показателей расходов организации на оборону.

Новые данные, опубликованные НАТО во вторник, показали, что Словения, Бельгия, Испания и Чешская Республика могут оказаться в затруднительном положении с администрацией Трампа, поскольку они пытаются достичь старой цели альянса инвестировать 2% своего ВВП.

Администрация Трампа хочет видеть более экономичное и смертоносное "НАТО 3.0", где Европа возьмет на себя ответственность за собственную безопасность, включая Украину, с помощью конвенционного вооружения, в то время как Америка продолжит обеспечивать ядерный зонтик, отмечает издание.

Однако европейские союзники и Канада все еще ищут ясности относительно того, насколько глубоко Трамп намерен сократить численность американских войск в Европе.

Пентагон начал 6-месячный пересмотр этого присутствия, и сокращение может зависеть от того, как быстро европейские союзники увеличат расходы на оборону и готовы ли они разрешить большее использование своих баз.

Президент Владимир Зеленский во вторник снова обратился с просьбой разрешить Украине присоединиться к альянсу, заявив, что украинские вооруженные силы имеют большой опыт и только усилят обороноспособность НАТО.

Трамп встретится с Зеленским в Анкаре: обнародовали время встречи

Зеленский, который, как ожидается, встретится с Трампом в Анкаре в среду, подчеркнул адаптивность Украины и ее способность наносить удары глубоко внутри россии, наносить удары по московским нефтеперерабатывающим заводам и другим энергетическим целям. Он сказал, что Вооруженные силы Украины ежемесячно "ликвидируют" в среднем 30 000 российских военнослужащих.

Среди некоторых стран Северной, Центральной и Восточной Европы растет обеспокоенность тем, что россия может готовить гибридную атаку - сочетание конвенционной войны с тактикой, такой как кибератаки - на континенте.

Трамп также встретится с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа, бывшим повстанцем, который возглавлял наступление, свергнувшее автократа Башара Асада в декабре 2024 года. Несмотря на то, что когда-то он был бойцом "Аль-Каиды", Аш-Шараа заручился поддержкой Трампа на фоне того, как стремится отстроить Сирию и восстановить ее давно разрушенные связи с Западом, пишет издание.

Трамп неоднократно намекал, что Аш-Шараа лучше справится с искоренением "Хезболлы" в Ливане, чем израильская армия, что вызвало тревогу как в Ливане, так и в Израиле. Сирийский лидер заявил, что не заинтересован в этом.