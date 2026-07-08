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Саммит НАТО должен был быть сосредоточен на расходах на оборону, удары Трампа по Ирану изменили это - AP

Киев • УНН

 • 2078 просмотра

Президент США Дональд Трамп нанес серию ударов по Ирану в ответ на атаку на торговые суда в Ормузском проливе. Он также отозвал лицензию, позволявшую Тегерану продавать нефть, вызвав удивление среди лидеров НАТО.

Саммит НАТО должен был быть сосредоточен на расходах на оборону, удары Трампа по Ирану изменили это - AP

Президент США Дональд Трамп удивил лидеров НАТО, с которыми он встречается в Турции, нанеся серию ударов по Ирану поздно вечером во вторник и отозвав лицензию, которая позволяла Тегерану продавать свою нефть на мировом рынке, что стало важным поворотом на саммите, целью которого было продемонстрировать, как члены альянса увеличивают расходы на оборону и сосредотачиваются на поддержке Украины в развязанной россией войне, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Удары были ответом на то, что три торговых судна были атакованы в Ормузском проливе, и подчеркнули хрупкость временного соглашения о прекращении месяцев боевых действий между двумя странами. Трамп начал атаки вскоре после того, как покинул ужин, организованный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где собрались лидеры 32 стран-членов альянса перед переговорами в среду, которые должны были сосредоточиться на прогрессе, достигнутом в достижении целевых показателей расходов НАТО.

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Трамп напрямую не обсуждал удары во вторник вечером. Президенты США редко начинают военные действия, находясь за пределами США, хотя в 2011 году бывший президент Барак Обама санкционировал удары в Ливии во время поездки в Бразилию.

Европейские союзники и Канада опасались, что Трамп может высказать новые жалобы по поводу американо-израильской войны против Ирана, с которыми с ними никогда не консультировались. Трамп требовал "лояльности" и назвал НАТО "бумажным тигром" после того, как некоторые союзники отказались предоставить американским войскам открытый доступ к своим базам для атаки на Иран.

Трамп едет на саммит НАТО в Анкаре в мрачном настроении, чиновники опасаются за его ход - CNN07.07.26, 11:14 • 15647 просмотров

Во вторник, во время встречи с Эрдоганом, Трамп заявил, что он испытывал союзников по НАТО, когда попросил их о помощи в войне с Ираном. "Италия отказала нам, Германия отказала нам, и Франция отказала нам, - сказал Трамп. - И это нормально. Но, знаете, почему мы тратим сотни миллиардов долларов, а они нам не помогают?"

Саммиты НАТО призваны стать демонстрацией единства, направленной на сдерживание любого потенциального противника – решение, которое важнее, чем когда-либо, на фоне того, как россия продолжает вести войну против Украины, и растут опасения, что другие европейские страны могут стать мишенью, пишет издание.

В прошлом месяце, пытаясь успокоить лидера США, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправился в Вашингтон, чтобы приветствовать "триллион Трампа" - 1,2 триллиона долларов, которые европейские союзники и Канада добавили к оборонным расходам с момента прихода Трампа к власти в 2017 году.

Когда лидеры собрались в Анкаре, Рютте провел мероприятие, посвященное "большой презентации", чтобы продемонстрировать многочисленные соглашения, запланированные на эти деньги - значительная часть которых будет потрачена на американские компании, создавая тысячи рабочих мест для американцев.

Дипломаты и должностные лица НАТО надеялись, что Трамп возьмет победу, но, судя по некоторым его заявлениям после прибытия в Турцию, их ждет очередное давление, замечает издание.

Накануне встречи Трамп снова открыл старые раны по поводу Гренландии, настаивая на том, что Соединенные Штаты должны контролировать полуавтономный остров, а не союзник по НАТО Дания. НАТО основано на принципе, что его 32 члена будут защищать территорию друг друга, а не угрожать ее захватом.

Трамп снова заявил, что Гренландия должна перейти под контроль США07.07.26, 18:54 • 3162 просмотра

В среду премьер-министр Дании Метте Фредериксен снова отклонила требование, заявив, что "Гренландия, конечно, не продается".

Премьер-министр Дании ответила Трампу на заявление о Гренландии07.07.26, 23:50 • 14215 просмотров

"Мы надеемся, что все, включая всех союзников, будут уважать право народа Гренландии на самоопределение, - сказала она. - И мы являемся суверенными государствами, и нам нужно, чтобы все уважали нашу территориальную целостность и наш суверенитет".

Она заявила, что Дания "готова защищать каждый сантиметр НАТО, включая нашу собственную территорию" в случае нападения и будет полагаться на союзников по НАТО в выполнении их обязательства защищать друг друга.

Трамп давно утверждает, что США несут больше, чем им положено, оборонного бремени для НАТО. На прошлогоднем саммите союзники договорились инвестировать 5% своего валового внутреннего продукта в оборону – 3,5% в свои оборонные бюджеты и 1,5% в дороги, мосты и порты, чтобы войска и техника могли быстрее передвигаться во время конфликта.

Рютте накануне нынешней встречи потребовал, чтобы члены организации представили "четкие, конкретные и убедительные планы" для достижения целевых показателей расходов организации на оборону.

Новые данные, опубликованные НАТО во вторник, показали, что Словения, Бельгия, Испания и Чешская Республика могут оказаться в затруднительном положении с администрацией Трампа, поскольку они пытаются достичь старой цели альянса инвестировать 2% своего ВВП.

Администрация Трампа хочет видеть более экономичное и смертоносное "НАТО 3.0", где Европа возьмет на себя ответственность за собственную безопасность, включая Украину, с помощью конвенционного вооружения, в то время как Америка продолжит обеспечивать ядерный зонтик, отмечает издание.

Однако европейские союзники и Канада все еще ищут ясности относительно того, насколько глубоко Трамп намерен сократить численность американских войск в Европе.

Пентагон начал 6-месячный пересмотр этого присутствия, и сокращение может зависеть от того, как быстро европейские союзники увеличат расходы на оборону и готовы ли они разрешить большее использование своих баз.

Президент Владимир Зеленский во вторник снова обратился с просьбой разрешить Украине присоединиться к альянсу, заявив, что украинские вооруженные силы имеют большой опыт и только усилят обороноспособность НАТО.

Трамп встретится с Зеленским в Анкаре: обнародовали время встречи07.07.26, 15:06 • 2482 просмотра

Зеленский, который, как ожидается, встретится с Трампом в Анкаре в среду, подчеркнул адаптивность Украины и ее способность наносить удары глубоко внутри россии, наносить удары по московским нефтеперерабатывающим заводам и другим энергетическим целям. Он сказал, что Вооруженные силы Украины ежемесячно "ликвидируют" в среднем 30 000 российских военнослужащих.

Среди некоторых стран Северной, Центральной и Восточной Европы растет обеспокоенность тем, что россия может готовить гибридную атаку - сочетание конвенционной войны с тактикой, такой как кибератаки - на континенте.

Трамп также встретится с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа, бывшим повстанцем, который возглавлял наступление, свергнувшее автократа Башара Асада в декабре 2024 года. Несмотря на то, что когда-то он был бойцом "Аль-Каиды", Аш-Шараа заручился поддержкой Трампа на фоне того, как стремится отстроить Сирию и восстановить ее давно разрушенные связи с Западом, пишет издание.

Трамп неоднократно намекал, что Аш-Шараа лучше справится с искоренением "Хезболлы" в Ливане, чем израильская армия, что вызвало тревогу как в Ливане, так и в Израиле. Сирийский лидер заявил, что не заинтересован в этом.

Юлия Шрамко

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