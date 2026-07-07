Трамп едет на саммит НАТО в Анкаре в мрачном настроении, чиновники опасаются за его ход - CNN

Президент США едет на саммит НАТО в Анкару в «мрачном» настроении, поэтому официальные лица опасаются, пройдет ли всё «гладко», сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Сам Трамп, пишет издание, заявлял, что неохотно едет на саммит. В прошлом месяце на встрече с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он заявил, что едет только потому, что саммит проводится в столице Турции президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, которого он считает своим другом. Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Трампу и его команде приватно дали понять, что не ехать на саммит, вопреки соображениям лидера США, было бы неуважением к Эрдогану.

«Этот саммит в Анкаре — это действительно время для наших союзников активизироваться, и я знаю, что именно этого ожидает президент Трамп», — сказал посол Трампа в НАТО Мэтью Витакер.

Европейские лидеры надеются выйти из Анкары «без большого взрыва», планируя новые оборонные обещания, чтобы успокоить гнев Трампа. Рютте также пытался сгладить любые разногласия во время своего июньского визита в Белый дом.

«Но в обеспокоенных частных разговорах в течение прошлой недели многие чиновники заявили, что не могут быть уверены, пройдет ли саммит гладко, учитывая мрачное настроение президента. Президент гневно жаловался за закрытыми дверями на отсутствие поддержки НАТО, и эта риторика вылилась в его публичные высказывания», — указывается в публикации. Весной Трамп был в ярости из-за того, что другие члены альянса НАТО отказались присоединиться к его военной операции в Иране.

«Смешно, что США продолжают этим односторонним путем, когда отношения не являются взаимными. Они не были рядом с нами!!!» — написал Трамп в социальных сетях за несколько дней до саммита.

Европейские лидеры опровергли критику Трампа, отметив, что с ними не консультировались до начала войны с Ираном. Многие пообещали военную помощь для восстановления работы Ормузского пролива, хотя напряженность в этом критически важном водном пути замедлила полное восстановление коммерческого движения.

Высокопоставленные американские чиновники заявили, что пролив будет предметом обсуждения в Анкаре, хотя они выразили скептицизм относительно того, что европейские страны имеют военные возможности, чтобы внести весомый вклад в любые усилия.

Ссора Трампа с европейскими лидерами не сорвала саммит «Группы семи» во Франции в прошлом месяце. Напротив, Трамп, вдохновленный позитивным прогрессом в переговорах по Ирану, кажется, хорошо ладил даже с коллегами, которых он критиковал в течение предыдущих месяцев, замечает издание.

Но во время встречи с Рютте в Овальном кабинете Трамп возобновил свою череду жалоб на союзников по НАТО.

«Просто будьте лояльными. Я просто хочу их лояльности. Нам не нужны их деньги, нам ничего не нужно. У нас самая мощная армия в мире, безусловно, но я просто хочу лояльности», — сказал он.

Рютте, «который последние полтора года с переменным успехом работал над управлением настроениями Трампа, попытался смягчить враждебность президента с помощью графиков, показывающих увеличение европейских расходов на оборону, что он объяснял давлением Трампа», указывает издание.

Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов, чьи лестные похвалы Трампу время от времени вызывали насмешки, использовал подобную тактику на прошлогоднем саммите НАТО в Гааге, и она в основном сработала. Трамп покидал его, похвалив европейских лидеров и подтвердив свою приверженность соглашению о коллективной обороне НАТО.

Европейские чиновники стремятся к повторению в Анкаре, но такой результат многим кажется угасающей надеждой, указывает издание. Трамп не отказался от своих планов относительно Гренландии, неоднократно утверждая, что она нужна США для национальной безопасности, несмотря на схему, разработанную Рютте в январе, по расширению европейской обороны на самоуправляемой датской территории.

«На данный момент единственное решение, которое мы нашли относительно того, как решить эту проблему, — это приобретение Соединенными Штатами Гренландии, но мы продолжим изучать другие варианты для решения этих вопросов», — сказал высокопоставленный чиновник США перед саммитом.

В течение последних нескольких месяцев США вывели войска быстрее, чем представляли многие европейские чиновники, хотя Трамп годами угрожал сократить американское присутствие в Европе. Источники сообщают, что Трамп рассматривал возможность сокращения войск в Европе на треть, чтобы послать НАТО сигнал.

«Не должно быть никаких сюрпризов в том, что мы проводим пересмотр нашей стратегии, или сюрпризов в том, что этот пересмотр вполне может привести к корректировке нашей стратегии», — заявил высокопоставленный чиновник администрации перед саммитом в Анкаре.

Тем не менее, это смутило некоторых европейцев, которые пытаются спланировать день, когда Соединенные Штаты больше не будут обеспечивать основную часть безопасности континента, отмечает издание.

«Саммит предоставляет Соединенным Штатам возможность уточнить, что они планируют вывести из Европы, и проконсультироваться с союзниками относительно того, как можно заполнить пробелы в возможностях. Вопрос в том, готова ли администрация Трампа к этому», — написал Стивен Вертхайм, старший научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace, в недавней дискуссии о НАТО. — Союзникам нужна ясность от Вашингтона относительно того, что останется, что будет выведено и когда. А чтобы это произошло, Вашингтону нужно определиться».

«Многие опасаются, что любые изменения в американской военной стратегии могут ободрить россию, чье наступление в Украине зашло в тупик», пишет издание. Президент Украины Владимир Зеленский посетит ужин лидеров в Анкаре, но не будет участвовать в встречах саммита. Однако он проведет личную встречу с Трампом в среду, отмечает издание.

«Трамп, чье внимание отвлекла война с Ираном, недавно выразил впечатление от способности Зеленского продолжать борьбу против гораздо более крупного противника. Европейские страны планируют пообещать десятки миллиардов евро военной поддержки Украине, чтобы показать Трампу, что они готовы финансировать борьбу», — говорится в публикации.

«Поможет ли что-то из этого сохранить мир на конференции на этой неделе, еще предстоит увидеть», подводит итог издание.

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