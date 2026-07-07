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Премьер-министр Дании ответила Трампу на заявление о Гренландии

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не продается, а ее жители не хотят становиться частью США. Она надеется на уважение союзников по НАТО к суверенитету Дании.

Премьер-министр Дании ответила Трампу на заявление о Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла очередные заявления президента США Дональда Трампа о возможном переходе Гренландии под контроль Соединенных Штатов, подчеркнув, что остров не продается. Об этом сообщает DR.dk со ссылкой на Ritzau и Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время саммита НАТО в Анкаре Фредериксен заявила, что позиция Дании по Гренландии остается неизменной.

Конечно, Гренландия не продается. Мы четко заявили об этом с самого начала

– сказала премьер-министр.

Она также подчеркнула, что жители Гренландии не хотят становиться частью США.

Гренландцы не хотят быть частью США. Они четко об этом заявили

– отметила Фредериксен.

Кроме того, глава датского правительства выразила надежду, что все союзники по НАТО будут уважать суверенитет Дании.

Трамп снова заявил, что Гренландия должна перейти под контроль США07.07.26, 18:54 • 2566 просмотров

Степан Гафтко

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