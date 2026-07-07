Премьер-министр Дании ответила Трампу на заявление о Гренландии
Киев • УНН
Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не продается, а ее жители не хотят становиться частью США. Она надеется на уважение союзников по НАТО к суверенитету Дании.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла очередные заявления президента США Дональда Трампа о возможном переходе Гренландии под контроль Соединенных Штатов, подчеркнув, что остров не продается. Об этом сообщает DR.dk со ссылкой на Ritzau и Reuters, пишет УНН.
Детали
Во время саммита НАТО в Анкаре Фредериксен заявила, что позиция Дании по Гренландии остается неизменной.
Конечно, Гренландия не продается. Мы четко заявили об этом с самого начала
Она также подчеркнула, что жители Гренландии не хотят становиться частью США.
Гренландцы не хотят быть частью США. Они четко об этом заявили
Кроме того, глава датского правительства выразила надежду, что все союзники по НАТО будут уважать суверенитет Дании.
Трамп снова заявил, что Гренландия должна перейти под контроль США07.07.26, 18:54 • 2566 просмотров