Премьер-министр Дании ответила Трампу на заявление о Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла очередные заявления президента США Дональда Трампа о возможном переходе Гренландии под контроль Соединенных Штатов, подчеркнув, что остров не продается. Об этом сообщает DR.dk со ссылкой на Ritzau и Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время саммита НАТО в Анкаре Фредериксен заявила, что позиция Дании по Гренландии остается неизменной.

Конечно, Гренландия не продается. Мы четко заявили об этом с самого начала – сказала премьер-министр.

Она также подчеркнула, что жители Гренландии не хотят становиться частью США.

Гренландцы не хотят быть частью США. Они четко об этом заявили – отметила Фредериксен.

Кроме того, глава датского правительства выразила надежду, что все союзники по НАТО будут уважать суверенитет Дании.

Трамп снова заявил, что Гренландия должна перейти под контроль США