Трамп встретится с Зеленским в Анкаре: обнародовали время встречи

Встреча президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского ожидается в турецкой Анкаре в среду во второй половине дня, сообщает американское издание Roll Call, которое публикует ежедневный график главы государства от Белого дома, пишет УНН.

Детали

Согласно предварительному графику, президент США Трамп примет участие в двусторонней встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре 8 июля в 14:30 по местному времени, которое совпадает с киевским временем.

Помимо ряда других встреч в рамках саммита НАТО, как сообщается, президент США также примет участие в пресс-конференции в 16:15 по местному времени.

Это состоится в президентском комплексе Бестепе в Анкаре.

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