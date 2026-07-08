США назвали причину ударов по Ирану, президент Пезешкиан досрочно возвращается в Тегеран

Администрация США назвала новые удары по Ирану ответом на атаки против коммерческих судов. Президент Ирана Пезешкиан досрочно возвращается в Тегеран после взрывов на островах Харг и Кешм.

Администрация США заявила, что новые авиаудары по Ирану стали ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе, которые в Вашингтоне назвали актами международного терроризма. Тем временем иранские государственные СМИ сообщили о взрывах на стратегически важных островах Харг и Кешм. Об этом сообщает CNN, пишет УНН. Детали Американский чиновник на условиях анонимности заявил, что Иран осознавал возможные последствия своих действий, однако все равно атаковал гражданские суда. Последние удары США по Ирану являются прямым следствием актов международного терроризма, совершенных Ираном против невинных судов, проходящих через Ормузский пролив. Иранцы знали о последствиях своих абсурдных действий, однако все равно решили совершить эти нападения – сказал американский чиновник. Президент Ирана возвращается в Тегеран По данным иранских государственных СМИ, после начала американских ударов президент Ирана Масуд Пезешкиан досрочно завершил визит в Ирак и возвращается в Тегеран. США нанесли новые удары по Ирану после атак на гражданские суда в Ормузском проливе В то же время Press TV сообщил о нескольких взрывах на острове Харг, через который проходит около 90% экспорта иранской сырой нефти. Также сообщается о новой волне взрывов на острове Кешм в Персидском заливе. США ранее заявили, что нанесли удары по Ирану в ответ на атаки против трех коммерческих судов в Ормузском проливе и одновременно восстановили жесткие санкции на продажу иранской нефти. СМИ узнали, по каким целям США нанесли новые удары в Иране