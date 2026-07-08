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СМИ узнали, по каким целям США нанесли новые удары в Иране

Киев • УНН

 • 840 просмотра

США атаковали системы ПВО, берегового наблюдения и порты Ирана в ответ на атаки на суда в Ормузском проливе. Обмен ударами угрожает эскалацией и нарушением недавнего меморандума между странами.

СМИ узнали, по каким целям США нанесли новые удары в Иране

США в ходе новой серии ударов по Ирану атаковали системы противовоздушной обороны, берегового наблюдения, противокорабельные ракеты, пусковые установки беспилотников и портовую инфраструктуру. Об этом сообщают Reuters и Axios со ссылкой на американского чиновника, который говорил на условиях анонимности, пишет УНН.

Детали

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о начале новой операции против Ирана, однако не раскрывало, по каким именно объектам были нанесены удары. В командовании заявили, что операция стала ответом на атаки Ирана против трех коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив.

Растет риск новой эскалации

По информации Axios, обмен ударами может спровоцировать новый виток противостояния между США и Ираном и поставить под угрозу меморандум о взаимопонимании, который президенты двух стран подписали менее трех недель назад.

Танкер со сжиженным газом оказался под угрозой взрыва у Ормузского пролива после новых атак07.07.26, 23:31 • 1522 просмотра

Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

Накануне Иран совершил три атаки на торговые суда в Ормузском проливе. После этого Министерство финансов США отменило санкционные исключения, которые позволяли Тегерану продавать нефть. В МИД Ирана назвали это решение нарушением условий меморандума о взаимопонимании.

США нанесли новые удары по Ирану после атак на гражданские суда в Ормузском проливе08.07.26, 00:54 • 1528 просмотров

Степан Гафтко

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