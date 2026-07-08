США нанесли новые удары по Ирану после атак на гражданские суда в Ормузском проливе

Американские военные нанесли серию ударов по Ирану в ответ на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X, пишет УНН.

В CENTCOM заявили, что операцию начали для того, чтобы возложить на Иран "значительные издержки" за атаки на гражданское судоходство в международном водном пути.

Силы Центрального командования США начали серию мощных ударов против Ирана, чтобы наложить значительные издержки за нацеливание и атаку на коммерческие суда, экипажи которых состоят из невинных гражданских лиц, в международном водном пути