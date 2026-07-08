США нанесли новые удары по Ирану после атак на гражданские суда в Ормузском проливе
Киев • УНН
Американские военные нанесли серию ударов по Ирану в ответ на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В CENTCOM заявили, что операцию начали, чтобы возложить на Иран "значительные издержки" за атаки на гражданское судоходство.
Американские военные нанесли серию ударов по Ирану в ответ на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X, пишет УНН.
Детали
В CENTCOM заявили, что операцию начали для того, чтобы возложить на Иран "значительные издержки" за атаки на гражданское судоходство в международном водном пути.
Силы Центрального командования США начали серию мощных ударов против Ирана, чтобы наложить значительные издержки за нацеливание и атаку на коммерческие суда, экипажи которых состоят из невинных гражданских лиц, в международном водном пути
Американские военные подчеркнули, что удары стали ответом на атаки Ирана против трех коммерческих судов, которые проходили через Ормузский пролив.
Продемонстрированная Ираном агрессия была необоснованной, опасной и явным нарушением режима прекращения огня
– заявили в CENTCOM.
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