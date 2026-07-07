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Танкер со сжиженным газом оказался под угрозой взрыва у Ормузского пролива после новых атак

Киев • УНН

 • 968 просмотра

Катарский танкер для сжиженного газа оказался под угрозой взрыва, а саудовский нефтяной танкер получил повреждения вблизи Ормузского пролива. Уровень угрозы для судов повышен до серьезного из-за подтвержденных инцидентов.

Танкер со сжиженным газом оказался под угрозой взрыва у Ормузского пролива после новых атак

Катарский танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) оказался под угрозой взрыва, а саудовский нефтяной танкер получил повреждения после инцидентов вблизи Ормузского пролива во вторник. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

После сообщений об атаках на коммерческие суда Объединенный морской информационный центр (JMIC), действующий под руководством ВМС США, повысил уровень угрозы для судов, проходящих через Ормузский пролив, с «существенного» до «серьезного». Это самый высокий уровень угрозы, зафиксированный с 15 июня.

Трамп едет на саммит НАТО в Анкаре в мрачном настроении, чиновники опасаются за его ход - CNN07.07.26, 11:14 • 15578 просмотров

Несмотря на договоренность между Вашингтоном и Тегераном о возобновлении судоходства после трехмесячной войны, напряженность в регионе сохраняется. По данным агентства, движение судов через пролив в последние дни возросло, однако все еще составляет лишь от одной трети до одной пятой довоенного уровня.

Уровень угрозы снова возрос

В JMIC отметили, что последние подтвержденные инциденты свидетельствуют о сохранении высокого уровня опасности для судоходства.

Недавние подтвержденные инциденты свидетельствуют о том, что угроза остается повышенной и требует чрезвычайной бдительности

– говорится в сообщении JMIC.

В центре также предупредили, что морякам стоит ожидать дальнейшего усиленного военно-морского присутствия, заторов на маршрутах и более активных действий со стороны Корпуса стражей Исламской революции.

В настоящее время неизвестно, приведут ли последние атаки к новому масштабному срыву судоходства через Ормузский пролив, который до начала совместных американо-израильских ударов по Ирану в конце февраля обеспечивал транзит около пятой части мировых поставок нефти и газа.

США заявили о новых атаках Ирана в Ормузском проливе, Америка может нанести ответные удары07.07.26, 07:17 • 12003 просмотра

Степан Гафтко

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