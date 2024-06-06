Саммит мира: Украина рассчитывает на участие Индии на самом высоком уровне - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили подготовку к глобальному Саммиту мира. По словам Зеленского, Украина рассчитывает на участие Индии на самом высоком уровне. Об этом сообщает УНН.

Как написал Зеленский в Telegram, он провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы поздравить его с победой на выборах. Президент Украины пожелал Моди скорейшего формирования правительства и плодотворной работы для процветания индийской нации.

Кроме того обсудили подготовку к глобальному саммиту мира. "Рассчитываем на участие Индии на самом высоком уровне", - заявил Президент.

Также Зеленский пригласил премьера Индии в Украину.

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