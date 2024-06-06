Саміт миру: Україна розраховує на участь Індії на найвищому рівні - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Зеленський обговорив підготовку до Глобального мирного саміту з прем'єр-міністром Індії Моді і висловив надію на участь Індії на найвищому рівні.
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили підготовку до Глобального саміту миру. За словами Зеленського, Україна розраховує на участь Індії на найвищому рівні. Про це повідомляє УНН.
Як написав Зеленський у Telegram, він провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, щоб привітати його з перемогою на виборах. Президент України побажав Моді якнайшвидшого формування уряду та плідної роботи задля процвітання індійської нації.
Крім того обговорили підготовку до Глобального саміту миру. "Розраховуємо на участь Індії на найвищому рівні", - заявив Президент.
Також Зеленський запросив премʼєра Індії до України.
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